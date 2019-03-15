Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 65,09 65,63 15.03.2019 18:32 Евро от 1 73,76 74,29 15.03.2019 18:32 Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 85,27 87,57 15.03.2019 18:32 Швейцарский франк от 1 63,48 65,63 15.03.2019 18:32

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.