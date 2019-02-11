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Inspire

Visa Classic «Inspire» — Банк Интеза
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 750 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
  • для путешествий

программа лояльности Intesa-S7 Priority дает возможность накапливать мили, совершая безналичные операции по карте, которые в дальнейшем можно использовать для оформления премиальных авиабилетов на рейсы S7 Airlines, авиакомпаний - участников альянса oneworld и авиакомпании Emirates (от 6 000 миль), возможность повышения класса обслуживания в обмен на накопленные мили - для участника программы S7 Priority и пассажиров, указанных с ним в одном бронировании (от 6 500 миль) или для передачи миль родственникам и друзьям или на благотворительность:

  • 500 приветственных миль за подключение карты к программе лояльности "S7 Priority";
  • 1 миль за каждые 60 руб. / 1 долл. / 1 евро покупок

Ежемесячная плата за участие в программе составляет - 300 руб. за каждую подключенную к программе карту, 0 руб. - при условии ежемесячных безналичных расходов по карте на сумму не менее 10 000 руб.

Выпуск и обслуживание
750 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

1%, мин. 20 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб.;
  • 0% в банкоматах банков Группы "Интеза Санпаоло"
Снятие наличных в ПВН других банков

1% + 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. (эквивалент) ежемесячно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 24% годовых по валютным счетам;
  • экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 260 долл., выдача наличных - 185 долл.;
  • комиссия за конвертацию - 1% от суммы операции, совершенной за пределами РФ в валюте, отличной от долларов США и евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за получение наличных в сторонних банкоматах;
  • бонусная программа;
  • cash back / программа лояльности "Intesa-S7 Priority"
Минусы
  • платное снятие наличных в ПВН банка
Особые ограничения
  • при наличии подключенной программы лояльности "Intesa-S7 Priority" cash back не начисляется;
  • участие в программе "Intesa-S7 Priority" оплачивается дополнительно
Дата актуализации
11.02.2019 13:00
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Inspire» в 23 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Сайт
www.bancaintesa.ru
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Телефоны
8 800 200-80-08 — единая справочная служба