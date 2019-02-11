программа лояльности Intesa-S7 Priority дает возможность накапливать мили, совершая безналичные операции по карте, которые в дальнейшем можно использовать для оформления премиальных авиабилетов на рейсы S7 Airlines, авиакомпаний - участников альянса oneworld и авиакомпании Emirates (от 6 000 миль), возможность повышения класса обслуживания в обмен на накопленные мили - для участника программы S7 Priority и пассажиров, указанных с ним в одном бронировании (от 6 500 миль) или для передачи миль родственникам и друзьям или на благотворительность:

500 приветственных миль за подключение карты к программе лояльности "S7 Priority";

1 миль за каждые 60 руб. / 1 долл. / 1 евро покупок

Ежемесячная плата за участие в программе составляет - 300 руб. за каждую подключенную к программе карту, 0 руб. - при условии ежемесячных безналичных расходов по карте на сумму не менее 10 000 руб.