Солидарность, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Социальная
Мир Классическая — Солидарность (Самара)
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
5,5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: 300 000 руб. в день и месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- получение баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;
- плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты;
- бесплатное снятие наличных в банкоматахсторонних банков;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете
Особые ограничения
- карта оформляется для зачисления пенсий и социальных выплат(требуется перевод пенсии в банк)
Дата актуализации
11.02.2019 15:22
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная» в 18 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
- Адрес
- 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
- ОГРН
- 1026300001848
- Сайт
- www.solid.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Самара
- Телефоны
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(846) 203-44-44(846) 379-78-78