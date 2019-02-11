Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 5,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах: 300 000 руб. в день и месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

получение баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;

плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

бесплатное снятие наличных в банкоматахсторонних банков;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете Особые ограничения карта оформляется для зачисления пенсий и социальных выплат(требуется перевод пенсии в банк) Дата актуализации 11.02.2019 15:22 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.