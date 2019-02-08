Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 1 500 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах СМП Банка) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (0% в ПВН СМП Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; установка индивидуального платежного лимита - бесплатно Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы недорогое обслуживание карты;

бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие наличных в устройствах сторонних банков Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 08.02.2019 12:32 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.