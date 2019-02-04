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Морской Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold Специальный

MasterCard Platinum — Морской Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 990 ₽
  • cash back до 3%
  • начисление процентов на остаток
  • MasterCard Platinum — Морской Банк
  • Visa Gold — Морской Банк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • чип
Cash Back
от 1 до 3%

при сумме покупок от 5 000 руб. / 85 долл. / 85 евро в месяц:

  • 3% в категориях "Цветы, флористика" и "Кино, видео";
  • 1% за прочие покупки
  • макс. 3 000 руб. / 50 долл. / 50 евро в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
7%
начисление процентов производится ежемесячно с зачислением на текущий счет клиента (с капитализацией) на минимальное значение остатка денежных средств в календарном месяце. Для начисления процентов необходимо соблюдение следующего условия - сумма операций по оплате товаров и услуг за календарный месяц должна составлять не менее 5 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 1 990 ₽

со 2-го года: 0-2 388 руб.

  • 0 руб. - в течение первых двух календарных месяцев обслуживания карты, а также при сумме операций по оплате товаров и услуг на сумму не менее 20 000 руб. или при наличии положительного остатка на счете в течение месяца не менее 100 000 руб.;
  • при несоблюдении условий плата за обслуживания составит - 199 руб., начиная с 3-го месяца
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%, 89 руб. - если размер снятия менее 5 000 руб. или сумма снятия за календарный месяц превысило 100 000 руб. (комиссия взимается с суммы превышения, за каждую операцию)

Снятие наличных в ПВН других банков

0%, 89 руб. - если размер снятия менее 5 000 руб. или сумма снятия за календарный месяц превысило 100 000 руб. (комиссия взимается с суммы превышения, за каждую операцию)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 000 000 руб. в месяц; установка и изменение расходного лимита по письменному заявлению клиента - бесплатно
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка (курс ЦБ +/- 0,6 п. п.), комиссия 1-1,5% от суммы операций, совершенных по карте Visa за рубежом;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. / 0,15 долл. / 0,15 евро за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие в сторонних устройствах;
  • cash back;
  • бесплатное обслуживание (за первые 2-а месяца, а также при соблюдении одно из условий);
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете (сумма операций по оплате товаров и услуг должна составлять не менее 5 000 руб. за месяц);
  • бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
04.02.2019 09:27
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold Специальный» в 8 городах России
4 483
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Справочная информация
АО «Морской Акционерный Банк»
Адрес
117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1—2
Сайт
www.maritimebank.com
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Телефоны
(495) 777-11-77