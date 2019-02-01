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Агророс, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Пенсионная

Мир Классическая — Агророс
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • подключение к Samsung pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
выплачиваются в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода (начисляются по 30.06.2019 г.)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - в пределах РФ
  • 1%, мин. 2,5 долл. - за пределами РФ
  • 0% - в банкоматах "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 4 долл. (эквивалент)
  • 1% - в ПВН "ФК Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах - 100 000 руб. ежедневно
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка, кроме "ФК Открытие» - 30 руб.;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ + 2% от суммы операции;
  • начисление процентов на сумму перерасхода средств - двойная ставка рефинансирования ЦБ РФ;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • отсутствие платы за выпуск и обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
  • наличие пониженной комиссии за снятие в банкоматах / ПВН "ФК Открытие"
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
  • карта оформляется для перечисления пенсий или социальных выплат
Дата актуализации
01.02.2019 15:37
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 11 городах России
530
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Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
Адрес
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
Сайт
www.agroros.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 222-44-19
(8452) 44-19-19
(495) 134-58-88