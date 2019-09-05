Дебетовая карта "Дебетовая Black Edition" в Севергазбанке
- стоимость обслуживания от 0 до 17 388 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 267 $
- cash back до 5%
- стоимость обслуживания от 0 до 238 €
- cash back до 5%
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
от 1 до 5%
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 7%
начисляется при ежедневном остатке на счете от 150 000 руб., проценты начисляются на остаток не более 2 000 000 руб.
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 17 388 ₽
2 500 руб. - плата за выпуск; со 2-го месяца по 1 449 руб. в месяц, не взимается при выполнении одного из условий:
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 267 $
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 238 €
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0% - до 1 000 000 руб. в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0% - до 1 000 000 руб. в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 1 000 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных в эквиваленте: 1 000 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных в эквиваленте: 1 000 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|05.09.2019 17:10
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|05.09.2019 17:10
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|05.09.2019 17:10
Предложения месяца
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- ОГРН
- 1023500000160
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Вологда
- Телефоны
-
8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73