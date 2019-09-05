Тип карты Mastercard World Black Edition

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay

Cash Back от 1 до 5% 5% от операций на сумму не более 100 000 руб. в месяц в категориях "Автомойки", "Магазины спортивных товаров", "Кондитерские";

1% от суммы остальных покупок;

мин. сумма покупок в месяц - 5 000 руб.;ограничений по сумме возврата нет

Начисление процентов на остаток средств на счете до 7% начисляется при ежедневном остатке на счете от 150 000 руб., проценты начисляются на остаток не более 2 000 000 руб.

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 17 388 ₽ 2 500 руб. - плата за выпуск; со 2-го месяца по 1 449 руб. в месяц, не взимается при выполнении одного из условий: среднемесячные безналичные операции не менее 100 000 руб. в месяц;

ежедневный остаток на счете карты от 200 000 руб. в течение месяца

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 267 $ 2 500 руб. (эквивалент) - плата за выпуск; со 2-го месяца по 1 449 руб. (эквивалент) в месяц, не взимается при выполнении одного из условий:

среднемесячные безналичные операции не менее 100 000 руб. (эквивалент) в месяц;

ежедневный остаток на счете карты от 200 000 руб. (эквивалент) в течение месяца

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 238 € 2 500 руб. (эквивалент) - плата за выпуск; со 2-го месяца по 1 449 руб. (эквивалент) в месяц, не взимается при выполнении одного из условий:

среднемесячные безналичные операции не менее 100 000 руб. (эквивалент) в месяц;

ежедневный остаток на счете карты от 200 000 руб. (эквивалент) в течение месяца

Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 1 000 000 руб. в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 1 000 000 руб. в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 1 000 000 руб. в месяц, далее 1,5%, мин. 150 руб. - на территории РФ

0% - до 300 000 руб. в месяц, далее 1,5% - за пределами территории РФ

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб.

0% - до 1 000 000 руб. в месяц, 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 1 000 000 руб. в месяц - в ПВН Газпромбанка

Лимиты по операциям снятие наличных: 1 000 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 150 руб. - на территории РФ

0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5% - за пределами территории РФ

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%

0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц - в ПВН Газпромбанка

Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 1 000 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 150 руб. - на территории РФ

0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5% - за пределами территории РФ

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%

0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц - в ПВН Газпромбанка

Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 1 000 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц

Дополнительная информация 3 дополнительных карты - бесплатно;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия не взимается;

проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых;

доступ в залы ожидания аэропортов Loungekey (4 прохода), консьерж-сервис - бесплатно;* страхование путешествий, непредвиденные медицинские расходы на сумму 115 000 евро, страховка от несчастного случая на сумму 750 000 евро, страхование покупок на сумму 15 000 евро