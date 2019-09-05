Дебетовая карта "Дебетовая Black Edition" в Севергазбанке

MasterCard World Black Edition — Севергазбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 17 388 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% от операций на сумму не более 100 000 руб. в месяц в категориях "Автомойки", "Магазины спортивных товаров", "Кондитерские";
  • 1% от суммы остальных покупок;
  • мин. сумма покупок в месяц - 5 000 руб.;ограничений по сумме возврата нет
Начисление процентов на остаток средств на счете до 7%
начисляется при ежедневном остатке на счете от 150 000 руб., проценты начисляются на остаток не более 2 000 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 17 388 ₽

2 500 руб. - плата за выпуск; со 2-го месяца по 1 449 руб. в месяц, не взимается при выполнении одного из условий:

  • среднемесячные безналичные операции не менее 100 000 руб. в месяц;
  • ежедневный остаток на счете карты от 200 000 руб. в течение месяца
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 1 000 000 руб. в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 1 000 000 руб. в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 1 000 000 руб. в месяц, далее 1,5%, мин. 150 руб. - на территории РФ
  • 0% - до 300 000 руб. в месяц, далее 1,5% - за пределами территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 150 руб.
  • 0% - до 1 000 000 руб. в месяц, 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 1 000 000 руб. в месяц - в ПВН Газпромбанка
Лимиты по операциям снятие наличных: 1 000 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • 3 дополнительных карты - бесплатно;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия не взимается;
  • проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых;
  • доступ в залы ожидания аэропортов Loungekey (4 прохода), консьерж-сервис - бесплатно;* страхование путешествий, непредвиденные медицинские расходы на сумму 115 000 евро, страховка от несчастного случая на сумму 750 000 евро, страхование покупок на сумму 15 000 евро
Дата актуализации 05.09.2019 17:10
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 05.09.2019 17:10
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете по картам в рублях;
  • возможность отмены / снижения платы за обслуживание;
  • бесплатное снятие до 1 000 000 руб. в банкоматах сторонних банков на территории РФ
Дата актуализации 05.09.2019 17:10
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Black Edition» в 33 городах России
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Справочная информация
ПАО «БАНК СГБ»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
ОГРН
1023500000160
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Вологда
Отделения 2
Банкоматы 36
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

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