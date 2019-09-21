Дебетовая карта visa в ЮниКредит Банке

Банк: ЮниКредит Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard Standard
 нет 0 - 1 800 1% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Мультикарта
ВТБ
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Купил - Накопил
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Дебетовая карта visa в ЮниКредит Банке в городах:

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Ежегодно в продуктовой линейке финансовых организаций появляется большое количество новых предложений. В настоящее время все больше граждан предпочитает безналичные расчеты при оплате своих покупок. Поэтому дебетовые карты Visa в ЮниКредит Банке являются одним из самых популярных платежных инструментов. Портал Banki.ru поможет разобраться, что он из себя представляет, каковы его преимущества, и как его правильно выбрать.

Характеристика

Visa является средством платежа и выпускается в виде небольшого пластикового документа. Он используется для:

  • Оплаты товаров и услуг.
  • Выдачи наличных.
  • Переводов.
  • Получения денег от юридических и физических лиц.

    • Сам пластик привязан к расчетному счету клиента, поэтому для совершения операций необходимо наличие на нем денежных средств.

    Преимущества

    Основным достоинством продукта является удобство использования. Он компактен, не нужно носить с собой большое количество купюр, но ваши финансы всегда при вас. Кроме этого, к плюсам можно отнести:

  • Круглосуточный доступ. Совершение транзакций возможно в любое время. Сделать это можно и из дома, если есть выход в Интернет.
  • Высокий уровень безопасности. При утрате или краже пластик можно моментально заблокировать.
  • Страхование. Если финансовая организация будет лишена лицензии, то государство возместит средства, находившиеся на счете.

    • Все это делает Visa довольно привлекательной для потребителя. Но для того, чтобы правильно ей пользоваться, стоит внимательно изучить все условия и параметры. Для этого на сайте Banki.ru представлена информация по всем актуальным предложениям. Пользователь может составлять списки, применяя фильтры для выбора нужных вариантов, читать отзывы посетителей.

    На что обратить внимание

    Перечислим характеристики, которые будут важны при выборе:

  • Комиссия за обслуживание. Эта сумма у всех продуктов разная и зависит от его вида и дополнительных опций, в ряде случаев может отсутствовать.
  • Процент на остаток. Такая возможность есть не у всех предложений, но если она записана в договоре, то клиент будет получать определенную сумму ежемесячно, как если бы он открыл срочный вклад.
  • Система кешбэка. Это своего рода бонусная программа, которая позволит пользоваться пластиком с еще большей выгодой, поскольку часть потраченных на покупки денег вернется к вам на счет.

    • Отслеживать все операции клиент может путем получения смс-уведомлений, в сети Интернет или в мобильном приложении.

    Если вы уже определились с выбором, то ускорить получение этого удобного инструмента позволит возможность заполнения заявки на его оформление онлайн на сервисе Banki.ru. После того, как продукт будет готов, в отделении финансовой организации потребуется подписать все необходимые соглашения и получить его на руки. Возможна также курьерская или почтовая доставка.

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