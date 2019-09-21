Дебетовая карта visa в ЮниКредит Банке

Ежегодно в продуктовой линейке финансовых организаций появляется большое количество новых предложений. В настоящее время все больше граждан предпочитает безналичные расчеты при оплате своих покупок. Поэтому дебетовые карты Visa в ЮниКредит Банке являются одним из самых популярных платежных инструментов. Портал Banki.ru поможет разобраться, что он из себя представляет, каковы его преимущества, и как его правильно выбрать.

Характеристика

Visa является средством платежа и выпускается в виде небольшого пластикового документа. Он используется для:

Оплаты товаров и услуг.

Выдачи наличных.

Переводов.

Получения денег от юридических и физических лиц.

Сам пластик привязан к расчетному счету клиента, поэтому для совершения операций необходимо наличие на нем денежных средств.

Преимущества

Основным достоинством продукта является удобство использования. Он компактен, не нужно носить с собой большое количество купюр, но ваши финансы всегда при вас. Кроме этого, к плюсам можно отнести:

Круглосуточный доступ. Совершение транзакций возможно в любое время. Сделать это можно и из дома, если есть выход в Интернет.

Высокий уровень безопасности. При утрате или краже пластик можно моментально заблокировать.

Страхование. Если финансовая организация будет лишена лицензии, то государство возместит средства, находившиеся на счете.

Все это делает Visa довольно привлекательной для потребителя. Но для того, чтобы правильно ей пользоваться, стоит внимательно изучить все условия и параметры. Для этого на сайте Banki.ru представлена информация по всем актуальным предложениям. Пользователь может составлять списки, применяя фильтры для выбора нужных вариантов, читать отзывы посетителей.

На что обратить внимание

Перечислим характеристики, которые будут важны при выборе:

Комиссия за обслуживание. Эта сумма у всех продуктов разная и зависит от его вида и дополнительных опций, в ряде случаев может отсутствовать.

Процент на остаток. Такая возможность есть не у всех предложений, но если она записана в договоре, то клиент будет получать определенную сумму ежемесячно, как если бы он открыл срочный вклад.

Система кешбэка. Это своего рода бонусная программа, которая позволит пользоваться пластиком с еще большей выгодой, поскольку часть потраченных на покупки денег вернется к вам на счет.

Отслеживать все операции клиент может путем получения смс-уведомлений, в сети Интернет или в мобильном приложении.

Если вы уже определились с выбором, то ускорить получение этого удобного инструмента позволит возможность заполнения заявки на его оформление онлайн на сервисе Banki.ru. После того, как продукт будет готов, в отделении финансовой организации потребуется подписать все необходимые соглашения и получить его на руки. Возможна также курьерская или почтовая доставка.