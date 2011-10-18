Гохран России

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Гохран России - государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов РФ. Создан в 1996 году после расформирования Роскомдрагмета.

В Госфонде аккумулирован золотой запас страны. Закон о драгоценных металлах и камнях предусматривает возможность формирования аналогичных госфондов в субъектах Российской Федерации. Подобные попытки предпринимались в некоторых регионах, в частности, в Якутии, но провалились. В настоящее время эта норма на практике не применяется, а региональные Комдрагметы не работают.

Гохран России осуществляет не только хранение, но и закупку у производителей драгоценных металлов и камней, обладая правом авансировать их работу. Более того, Гохрану принадлежит приоритетное право на приобретение всех добываемых в России алмазов и золота. Теоретически все золотодобывающие компании обязаны сначала предложить добытый металл Гохрану, и только потом выходить с ним на рынок. В течение нескольких лет представители золотодобывающей отрасли обсуждали на профессиональных форумах вопрос о целесообразности сохранения подобной меры. Однако же на практике Гохран РФ не составляет конкуренции коммерческим банкам, которые также приобретают драгоценные металлы и кредитуют добывающие компании. Достаточно сказать, что в 2010 году Гохран приобрел всего 3,4 тонны золота, в то время как коммерческие банки в совокупности закупили 148,8 тонны.

Гохраном России собрана уникальная коллекция самородков золота и платины.

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