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MigCredit, микрозаём

Под залог ПТС

Основные характеристики
  • ставка от 0,09% в день
  • сумма от 1 000 до 590 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • форма выдачи: пластиковая карта, системы денежных переводов, банковский счет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 590 000 рублей
Ставка
  • от 0,09 до 0,11% в день
Срок
  • от 90 до 720 дней
Обеспечение
  • залог транспортного средства

• автомобиль зарегистрирован в РФ; • класс B - легковые автомобили, легкие грузовики, микроавтобусы; • срок владения автомобилем не менее 6 месяцев
Дата актуализации 25.02.2019 13:48

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
от 24 до 60 лет
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе предоставления займа
Документы
  • паспорт
  • водительское удостоверение
  • ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
  • свидетельство о регистрации транспортного ср-ва

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня

от 5 минут до 24 часов
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • офис компании
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • в отделениях любого банка

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