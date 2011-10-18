Под залог ПТС
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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• автомобиль зарегистрирован в РФ; • класс B - легковые автомобили, легкие грузовики, микроавтобусы; • срок владения автомобилем не менее 6 месяцев
|Дата актуализации
|25.02.2019 13:48
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 24 до 60 лет
|Стаж работы
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|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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от 5 минут до 24 часов
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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|Досрочное погашение
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|Способ оплаты
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