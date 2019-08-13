Кредитные карты с льготным периодом в Банке «Санкт-Петербург»

Кредитные карты со льготным периодом в Банке «Санкт-Петербург» — распространенный вид ссуды, получить которую вправе совершеннолетний гражданин РФ. Обращающийся должен иметь официальную работу, стаж не менее 6 месяцев, определенный уровень заработка и низкую финансовую нагрузку — иные займы, штрафы, алименты и прочее. Узнать о требованиях компаний, а также подробности о предложениях вы можете на Banki.ru.

Правила использования

Суть услуги — фактически бесплатное использование средств, выдаваемых учреждением. Обычно это сумма до 300 000 рублей. Вернуть деньги можно без надбавки, если уложиться в определенное количество дней.

Выгода финансовых организаций заключается в привлечении клиентов. Также обслуживание счета является платным и составляет 400-1000 рублей в год. По условиям займа за съем наличных в банкоматах взимается комиссия.

Беспроцентный период отсчитывается:

От даты формирования выписки;

Сразу после выпуска или активации носителя;

После первой или каждой совершаемой покупки.

Погасить долг без учета процентов можно в любой день срока, составляющего от 20 до 100 дней, реже — больше. В некоторых организациях эта услуга распространяется на все время действия договора — до 2 лет. В любом случае обязательно совершать ежемесячные платежи — небольшой процент (до 5 %) от общей суммы долга.

По этим предложениям нередко подключается кешбэк. Это позволяет возвращать до 30 % после каждой траты. Для этого достаточно расплачиваться безналичным способом через терминалы в магазинах, кинотеатрах, на заправках и прочих заведениях, предусмотренных договором.

Если клиент нарушает условия и не вносит обязательные платежи, то компания вправе связаться с поручителями, контакты которых необходимо оставить во время заполнения анкеты. Кроме того, применяются штрафные санкции и происходит блокировка дополнительных опций — кешбэка — или самого счета.

Вносить средства можно с помощью банкоматов, терминалов, касс, салонов связи и мобильных приложений. После погашения долга деньгами можно пользоваться вновь.

В чем заключается особенность?

Подобный займ — выгодный способ решать срочные затруднения или приобретать товары до выдачи заработной платы. Организация не требует указывать цели, отчеты и не отслеживает поток средств.

В основном лимит составляет до 300 000 рублей, но в некотором случае — 1 000 000. Процентная ставка достигает 20-30 % в год, поэтому пользоваться льготным периодом становится выгодно.

Для подачи обращения требуется минимальный пакет документов — паспорт, второе удостоверение личности — права, страховка — ИНН, СНИЛС, трудовая книжка.