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Норвик Банк, лицензия №902

Операционный офис «Пермский»

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 65,35 65,80 22.02.2019 22:52
Евро от 1 74,10 74,60 22.02.2019 22:52
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон 8 800 1001-777, + 7 342 241-31-03, 241-34-03
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 28

Режим работы

пн — пт:
09:00—18:00
сб, вс:
выходной
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