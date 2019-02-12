Евроальянс, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Пенсионная
Мир — Евроальянс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 300 000 руб. в месяц, 2,5% - от 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 300 000 руб. в месяц, 2,5% - от 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 1% - в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 1% - в ПВН банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц; комиссия за установление индивидуального лимита по карте - 50 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 35 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- проценты, начисляемые банком на сумму образовавшейся несанкционированной задолженности по счету - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- невысокая плата за СМС-информирование;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
- наличие крупной комиссии за снятие от 300 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН банка
Особые ограничения
- карта оформляется при достижении пенсионного возраста или при наличии пенсионного удостоверения (требуется перевод пенсии в банк), а также сотрудникам бюджетной сферы
Дата актуализации
12.02.2019 13:01
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 9 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
- Адрес
- 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
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(4932) 47-15-33