Вход
Евроальянс, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Пенсионная

Мир — Евроальянс
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 300 000 руб. в месяц, 2,5% - от 300 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 300 000 руб. в месяц, 2,5% - от 300 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 1% - в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 1% - в ПВН банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц; комиссия за установление индивидуального лимита по карте - 50 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 35 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • проценты, начисляемые банком на сумму образовавшейся несанкционированной задолженности по счету - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • невысокая плата за СМС-информирование;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
  • наличие крупной комиссии за снятие от 300 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН банка
Особые ограничения
  • карта оформляется при достижении пенсионного возраста или при наличии пенсионного удостоверения (требуется перевод пенсии в банк), а также сотрудникам бюджетной сферы
Дата актуализации
12.02.2019 13:01
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 9 городах России
3 499
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
Адрес
153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
Отделения 6
Банкоматы 10
посмотреть на карте
Телефоны
(4932) 47-15-33