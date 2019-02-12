Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 4% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 300 000 руб. в месяц, 2,5% - от 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 300 000 руб. в месяц, 2,5% - от 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 200 руб.

1% - в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб.

1% - в ПВН банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц; комиссия за установление индивидуального лимита по карте - 50 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 35 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

проценты, начисляемые банком на сумму образовавшейся несанкционированной задолженности по счету - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст для мужчин: от 60 лет

для женщин: от 55 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

невысокая плата за СМС-информирование;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Минусы наличие крупной комиссии за снятие от 300 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН банка Особые ограничения карта оформляется при достижении пенсионного возраста или при наличии пенсионного удостоверения (требуется перевод пенсии в банк), а также сотрудникам бюджетной сферы Дата актуализации 12.02.2019 13:01 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.