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Аэрофлот-Мир Премиальная
Мир Премиальная «Аэрофлот» — СМП Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 6 990 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Бонусы
- другое
- для путешествий
программа Аэрофлот Бонус: начисление миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на авиабилет, услуги партнеров программы или повысить класс своего перелета:
- 3 000 приветственных миль;
- 1,75 мили за каждые потраченные по карте 60 руб.;
- 200 миль при среднемесячном хранении на счете карты свыше 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
6 990 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Мособлбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. (0% в ПВН Мособлбанка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день в устройствах банка и Мособлбанка, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- СМС-информирование, консьерж-сервис ("Платина") - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 55% годовых;
- конвертация - по курсу банка, комиссия по операциям в валюте, отличной от долл./евро, за рубежом или в торговых точках (в т.ч. через Интернет), эквайером которых выступает банк-нерезидент - 1,5% от суммы;
- страхование от несчастных случаев и полис ВЗР (программа "Платинум") - бесплатно;
- 25% скидка на аренду сейфовых ячеек
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- бесплатное снятие средств в устройствах Мособлбанка и невысокая комиссия за снятие в сторонних устройствах;
- бесплатные СМС-информирование, консьерж-сервис и программа страхования
Минусы
- высокая стоимость обслуживания
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
05.02.2019 12:18
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Аэрофлот-Мир Премиальная» в 39 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
- Адрес
- 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- Сайт
- www.smpbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-25-55 — единая справочная служба8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт