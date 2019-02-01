накопленные мили можно обменивать на авиабилеты или повышение класса обслуживания на рейсах авиакомпании «ЮТэйр», а также на другие награды партнеров программы СТАТУС, в число которых входит сеть отелей и ресторанов, страховые компании и компании по прокату автомобилей:

1 миля за каждые 85 рублей, потраченные на безналичную оплату товаров и услуг;

1 600 приветственных миль начисляется после совершения первой безналичной операции