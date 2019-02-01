Сургутнефтегазбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
СНГБ-Статус
MasterCard Gold «СНГБ-СТАТУС» — Сургутнефтегазбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 815 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
- для путешествий
накопленные мили можно обменивать на авиабилеты или повышение класса обслуживания на рейсах авиакомпании «ЮТэйр», а также на другие награды партнеров программы СТАТУС, в число которых входит сеть отелей и ресторанов, страховые компании и компании по прокату автомобилей:
- 1 миля за каждые 85 рублей, потраченные на безналичную оплату товаров и услуг;
- 1 600 приветственных миль начисляется после совершения первой безналичной операции
Выпуск и обслуживание
0 - 1 815 ₽
со 2-го года: ** 0-1980 руб.**; по 165 руб. ежемесячно со 2-го месяца; при покупках от 50 000 руб. плата не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 300 000 рублей в сутки
- 5% - свыше 300 тыс. рублей в сутки
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 300 000 рублей в сутки
- 5% - свыше 300 тыс. рублей в сутки
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% + 75 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 210 руб.
Лимиты по операциям
до 300 тыс. руб. в сутки
Дополнительная информация
- блокировка карты - 300 руб.;
- бесплатное предоставление индивидуального банковского сейфа;
- стоимость СМС-информирования - 70 руб. в месяц;
- конвертация по курсу ЦБ - 2% от суммы;
- запрос баланса в устройствах банка - 50 руб, в устройствах других банков - 55 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа;
- бесплатное обслуживание при выполнении требований об обороте;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования
Дата актуализации
01.02.2019 10:26
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «СНГБ-Статус» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- ОГРН
- 1028600001792
- Отделения и банкоматы
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(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба