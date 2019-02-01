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Сургутнефтегазбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

СНГБ-Статус

MasterCard Gold «СНГБ-СТАТУС» — Сургутнефтегазбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 815 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
  • для путешествий

накопленные мили можно обменивать на авиабилеты или повышение класса обслуживания на рейсах авиакомпании «ЮТэйр», а также на другие награды партнеров программы СТАТУС, в число которых входит сеть отелей и ресторанов, страховые компании и компании по прокату автомобилей:

  • 1 миля за каждые 85 рублей, потраченные на безналичную оплату товаров и услуг;
  • 1 600 приветственных миль начисляется после совершения первой безналичной операции
Выпуск и обслуживание
0 - 1 815 ₽

со 2-го года: ** 0-1980 руб.**; по 165 руб. ежемесячно со 2-го месяца; при покупках от 50 000 руб. плата не взимается

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% - до 300 000 рублей в сутки
  • 5% - свыше 300 тыс. рублей в сутки
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% - до 300 000 рублей в сутки
  • 5% - свыше 300 тыс. рублей в сутки
Снятие наличных в банкоматах других банков

1% + 75 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 210 руб.​

Лимиты по операциям
до 300 тыс. руб. в сутки
Дополнительная информация
  • блокировка карты - 300 руб.;
  • бесплатное предоставление индивидуального банковского сейфа;
  • стоимость СМС-информирования - 70 руб. в месяц;
  • конвертация по курсу ЦБ - 2% от суммы;
  • запрос баланса в устройствах банка - 50 руб, в устройствах других банков - 55 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бонусная программа;
  • бесплатное обслуживание при выполнении требований об обороте;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирования
Дата актуализации
01.02.2019 10:26
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «СНГБ-Статус» в 11 городах России
2 445
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Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
Адрес
628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
ОГРН
1028600001792
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сургут
Отделения 12
Банкоматы 84
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Телефоны
(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба