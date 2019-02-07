Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 1 980 ₽ 30 долл. (эквивалент) взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Выпуск и обслуживание 30 $ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Выпуск и обслуживание 26 € 30 долл. (эквивалент) взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 5 долл. (эквивалент) Лимиты по операциям 5 000 долл. в день (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 5 долл. Лимиты по операциям 5 000 долл. в день Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 5 долл. Лимиты по операциям 5 000 долл. в день (эквивалент) Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

комиссия за конвертацию - 0,3%

запрос баланса в сторонних банкоматах - 0,5 долл. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование Минусы высокая стоимость обслуживания карты;

комиссии установлены в долларах вне зависимости от валюты счета Дата актуализации 07.02.2019 13:55 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.