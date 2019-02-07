Яринтербанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 980 ₽
- стоимость обслуживания 30 $
- стоимость обслуживания 26 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
1 980 ₽
30 долл. (эквивалент) взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Выпуск и обслуживание
30 $
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Выпуск и обслуживание
26 €
30 долл. (эквивалент) взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 5 долл. (эквивалент)
Лимиты по операциям
5 000 долл. в день (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 5 долл.
Лимиты по операциям
5 000 долл. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 5 долл.
Лимиты по операциям
5 000 долл. в день (эквивалент)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- комиссия за конвертацию - 0,3%
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 0,5 долл.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты;
- комиссии установлены в долларах вне зависимости от валюты счета
Дата актуализации
07.02.2019 13:55
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк»
- Адрес
- 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ярославль
- Телефоны
-
(4852) 32-86-58