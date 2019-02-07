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Яринтербанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 980 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
1 980 ₽

30 долл. (эквивалент) взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 5 долл. (эквивалент)
Лимиты по операциям
5 000 долл. в день (эквивалент)
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • комиссия за конвертацию - 0,3%
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 0,5 долл.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты;
  • комиссии установлены в долларах вне зависимости от валюты счета
Дата актуализации
07.02.2019 13:55
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 2 городах России
448
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Справочная информация
ООО «Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк»
Адрес
150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ярославль
Отделения 1
Банкоматы 11
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Телефоны
(4852) 32-86-58