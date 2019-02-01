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Интерпрогрессбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Просто карта

Mastercard Gold — Интерпрогрессбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • Mastercard Gold — Интерпрогрессбанк
  • Visa Platinum — Интерпрогрессбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Platinum
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0,5% от суммы выдачи в банкоматах на территории РФ, 1%, мин. 100 руб. - за границей

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование: 60 руб., / 1,2 долл. / 1 евро в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • страхование выезжающих за рубеж - 17,5 долл. (эквивалент)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное годовое обслуживание;
  • невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ и за границей;
  • плата за запрос баланса в банкоматах сторонних банков не взимается
Дата актуализации
01.02.2019 15:15
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Просто карта» в 3 городах России
976
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
Адрес
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
ОГРН
1027739065375
Сайт
www.ipb.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)