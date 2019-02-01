Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Platinum

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Выпуск и обслуживание 0 $ Выпуск и обслуживание 0 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% от суммы выдачи в банкоматах на территории РФ, 1%, мин. 100 руб. - за границей Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% от суммы выдачи в банкоматах на территории РФ, 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) - за границей Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 250 долл. в день, до 9 750 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% от суммы выдачи в банкоматах на территории РФ, 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) - за границей Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 2 850 евро в день, до 8 550 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование: 60 руб., / 1,2 долл. / 1 евро в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

страхование выезжающих за рубеж - 17,5 долл. (эквивалент) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное годовое обслуживание;

невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ и за границей;

плата за запрос баланса в банкоматах сторонних банков не взимается Дата актуализации 01.02.2019 15:15 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.