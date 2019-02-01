Интерпрогрессбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Просто карта
Mastercard Gold — Интерпрогрессбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- стоимость обслуживания 0 $
- стоимость обслуживания 0 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Выпуск и обслуживание
0 $
Выпуск и обслуживание
0 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5% от суммы выдачи в банкоматах на территории РФ, 1%, мин. 100 руб. - за границей
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5% от суммы выдачи в банкоматах на территории РФ, 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) - за границей
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 120 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 250 долл. в день, до 9 750 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5% от суммы выдачи в банкоматах на территории РФ, 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) - за границей
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 120 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 850 евро в день, до 8 550 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование: 60 руб., / 1,2 долл. / 1 евро в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- страхование выезжающих за рубеж - 17,5 долл. (эквивалент)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное годовое обслуживание;
- невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ и за границей;
- плата за запрос баланса в банкоматах сторонних банков не взимается
Дата актуализации
01.02.2019 15:15
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Просто карта» в 3 городах России
Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
- Адрес
- 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
- ОГРН
- 1027739065375
- Сайт
- www.ipb.ru
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(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)