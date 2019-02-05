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бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Бонусы другое программа лояльности Openbonus: начисление бонусов за покупки по карте, за счет накопленных Openbonus можно возместить до 100% стоимости любой покупки суммой от 3 000 руб. из расчета 1 Openbonus=1 руб., начисление по основной и всем дополнительным Opencard: 3% от всех покупок в первый месяц;

до 3% на все покупки со второго месяца: 1% - при сумме покупок более 5 000 руб. в месяц; +1% - при сумме платежей в интернет и мобильном банке более 1 000 руб. в месяц; +1% - при минимальном суммарном остатке более 100 000 руб. в месяц или при наличии кредитной карты Opencard, если задолженность по ней в платежном периоде, совпадающем по датам с отчетным месяцем, погашалась в сумме, не превышающей чем на 1 000 руб. минимальный ежемесячный платеж;

макс. лимит начисления Openbonus - 15 000 в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 500 ₽ за весь срок действия карты после первой операции по счету, при достижении общей суммы покупок по карте 10 000 руб. возвращается на счет в виде Openbonus Выпуск и обслуживание 0 - 8 $ за весь срок действия карты после первой операции по счету, при достижении общей суммы покупок по карте 10 000 руб. возвращается на счет в виде Openbonus Выпуск и обслуживание 0 - 7 € за весь срок действия карты после первой операции по счету, при достижении общей суммы покупок по карте 10 000 руб. возвращается на счет в виде Openbonus Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: до 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;

СМС-информирование - 59 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро ежемесячно (первые 45 дней бесплатно бесплатно);

запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);

возможно 5 дополнительных карт;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы подключение к программе лояльности;

невысокая стоимость обслуживания;

стоимость обслуживания компенсируется баллами;

отсутствие комиссии за снятие наличных Минусы бонусы можно потратить после накопления от 3 000 Особые ограничения бесплатная доставка карты по 28 городам РФ (см. сайт банка) Дата актуализации 05.02.2019 12:23 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту 35 заявок за 30 дней

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.