Вход
Банк «ФК Открытие», дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Opencard

Visa Gold «Opencard» — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 500 ₽
  • бонусная программа
Оформить карту
35 заявок за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • другое

программа лояльности Openbonus: начисление бонусов за покупки по карте, за счет накопленных Openbonus можно возместить до 100% стоимости любой покупки суммой от 3 000 руб. из расчета 1 Openbonus=1 руб., начисление по основной и всем дополнительным Opencard:

  • 3% от всех покупок в первый месяц;
  • до 3% на все покупки со второго месяца: 1% - при сумме покупок более 5 000 руб. в месяц; +1% - при сумме платежей в интернет и мобильном банке более 1 000 руб. в месяц; +1% - при минимальном суммарном остатке более 100 000 руб. в месяц или при наличии кредитной карты Opencard, если задолженность по ней в платежном периоде, совпадающем по датам с отчетным месяцем, погашалась в сумме, не превышающей чем на 1 000 руб. минимальный ежемесячный платеж;
  • макс. лимит начисления Openbonus - 15 000 в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 500 ₽

за весь срок действия карты после первой операции по счету, при достижении общей суммы покупок по карте 10 000 руб. возвращается на счет в виде Openbonus

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро ежемесячно (первые 45 дней бесплатно бесплатно);
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
  • возможно 5 дополнительных карт;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • подключение к программе лояльности;
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • стоимость обслуживания компенсируется баллами;
  • отсутствие комиссии за снятие наличных
Минусы
  • бонусы можно потратить после накопления от 3 000
Особые ограничения
  • бесплатная доставка карты по 28 городам РФ (см. сайт банка)
Дата актуализации
05.02.2019 12:23
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Оформить карту
35 заявок за 30 дней
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
4 266
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 87
Банкоматы 292
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба