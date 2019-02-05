Банк «ФК Открытие», дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Opencard
Visa Gold «Opencard» — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 500 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 8 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 7 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard World
- Мир
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- другое
программа лояльности Openbonus: начисление бонусов за покупки по карте, за счет накопленных Openbonus можно возместить до 100% стоимости любой покупки суммой от 3 000 руб. из расчета 1 Openbonus=1 руб., начисление по основной и всем дополнительным Opencard:
- 3% от всех покупок в первый месяц;
- до 3% на все покупки со второго месяца: 1% - при сумме покупок более 5 000 руб. в месяц; +1% - при сумме платежей в интернет и мобильном банке более 1 000 руб. в месяц; +1% - при минимальном суммарном остатке более 100 000 руб. в месяц или при наличии кредитной карты Opencard, если задолженность по ней в платежном периоде, совпадающем по датам с отчетным месяцем, погашалась в сумме, не превышающей чем на 1 000 руб. минимальный ежемесячный платеж;
- макс. лимит начисления Openbonus - 15 000 в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 500 ₽
за весь срок действия карты после первой операции по счету, при достижении общей суммы покупок по карте 10 000 руб. возвращается на счет в виде Openbonus
Выпуск и обслуживание
0 - 8 $
за весь срок действия карты после первой операции по счету, при достижении общей суммы покупок по карте 10 000 руб. возвращается на счет в виде Openbonus
Выпуск и обслуживание
0 - 7 €
за весь срок действия карты после первой операции по счету, при достижении общей суммы покупок по карте 10 000 руб. возвращается на счет в виде Openbonus
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: до 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
- СМС-информирование - 59 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро ежемесячно (первые 45 дней бесплатно бесплатно);
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- возможно 5 дополнительных карт;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- подключение к программе лояльности;
- невысокая стоимость обслуживания;
- стоимость обслуживания компенсируется баллами;
- отсутствие комиссии за снятие наличных
Минусы
- бонусы можно потратить после накопления от 3 000
Особые ограничения
- бесплатная доставка карты по 28 городам РФ (см. сайт банка)
Дата актуализации
05.02.2019 12:23
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
4 266Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-78-77 — единая справочная служба