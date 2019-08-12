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системы Мир Классическая

Дебетовая карта "Дебетовая Мир Моментальная" в Севергазбанке

Мир Классическая — Севергазбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% до 30 000 руб. в день
  • 1,5%, мин. 150 руб. свыше 30 000 руб. в день
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% до 30 000 руб. в день
  • 1,5%, мин. 150 руб. свыше 30 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 150 руб. свыше 30 000 руб. в день
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 150 руб. свыше 30 000 руб. в день
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в день и месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц (начиная со второго);
  • проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты
Минусы
  • наличие комиссии при сумме снятия свыше 30 000 руб. в банкоматах и кассах банка
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
12.08.2019 17:25
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Моментальная» в 33 городах России
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Справочная информация
ПАО «БАНК СГБ»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
ОГРН
1023500000160
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 2
Банкоматы 36
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73