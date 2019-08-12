Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% до 30 000 руб. в день

1,5%, мин. 150 руб. свыше 30 000 руб. в день Снятие наличных в ПВН банка 0% до 30 000 руб. в день

1,5%, мин. 150 руб. свыше 30 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 150 руб. свыше 30 000 руб. в день Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб. свыше 30 000 руб. в день Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в день и месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц (начиная со второго);

проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты Минусы наличие комиссии при сумме снятия свыше 30 000 руб. в банкоматах и кассах банка Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 12.08.2019 17:25 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.