Дебетовая карта Maestro в банке «Гарант-Инвест»

Воспользовавшись банковской картой Маэстро в банке «Гарант-Инвест», вы можете существенно сэкономить временные ресурсы. Она позволяет проводить различные операции не выходя из дома, что еще недавно казалось чем-то из разряда фантастики. В магазинах и торговых точках можно совершать оплату за приобретенные товары или услуги.

Современные цифровые технологии превратили будущее в реальность, и на сегодняшний день иметь карту Маэстро может каждый желающий. Продукт предназначен для широкого круга лиц, так как стоимость годового обслуживания варьируется в рамках 300 рублей в год. Для контроля движения денежных средств можно подключить дополнительную услугу «мобильный банк», чтобы в режиме реального времени получать смс-уведомления.

Где подать заявку на выпуск дебетовой карты Маэстро в банке «Гарант-Инвест» и какие требования?

● допустимый возраст — не младше 18 лет;

● личный визит в любой филиал компании, там нужно написать заявление. Не забудьте взять с собой паспорт;

● дистанционное оформление на сайте, если мало свободного времени и нет желания ехать в офис. Нужно также заполнить анкету и отправить ее на рассмотрение. Обязательно проверьте введенную информацию на наличие ошибок или опечаток. Примерный срок выпуска именной карты составит 5-7 рабочих дней, сообщение о том, когда ее можно забирать, придет вам на телефон.

Неоспоримые преимущества и особенности

● Пользователь банковской карты Маэстро в банке «Гарант-Инвест» может производить оплату покупок в рамках доступного лимита собственных денежных средств на счете.

● Если осуществлять снятие или внесение наличных в банкоматах сторонних компаний, возможно снятие комиссии.

● Каждому клиенту предоставляется доступ в интернет-кабинет, где отражаются все проведенные операции, что позволяет контролировать расход и приход денежных средств. Также можно осуществлять оплату услуг ЖКХ с минимальными комиссиями. Каждый раз вводить реквизиты не придется, так как доступна опция создания готового шаблона для экономии времени.

● Совершение бесконтактной оплаты (paypass или paywave) на сумму не более 1000 рублей без введения пин-кода.

● Начисление кешбэка на счет, если активно пользоваться картой Маэстро.

Рекомендации по безопасности владельцам дебетовой карты Маэстро в банке «Гарант-Инвест»

● никогда не передавайте карту третьим лицам;

● если вы совершаете покупки через интернет, установите антивирус;

● не вносите данные на незнакомых и подозрительных сайтах.

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