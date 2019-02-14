Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 495 дней (только для вклада сроком 700 дней) Частичное снятие возможно проценты за весь календарный месяц, в котором было произведено частичное изъятие вклада, начисляются по ставке 3% годовых Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке 3% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 30.01.2019 14:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.