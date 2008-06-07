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Семейная ипотека

Сибсоцбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке
  • рефинансирование
  • жилой дом / таунхаус

льготное кредитование для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок

Тип программы

  • ДОМ.РФ
  • семейная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

Прочие документы

свидетельства о рождении всех детей с подтверждением гражданства РФ

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

1/366 от размера ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения договора от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая ставка;
  • личное страхование не влияет на ставку

Особые ограничения

  • кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй, третий и/или последующий ребенок;
  • продавцом недвижимости должно выступать юр. лицо
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Семейная ипотека» в 9 городах России
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Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
Адрес
656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
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