Вклады в белорусских банках

Банки.ру

Условия открытия вкладов для россиян в Беларуси ничем не отличаются от условий для белорусов. Россияне беспрепятственно могут открыть депозитный счет в любом белорусском банке в одной из четырех валют: белорусских рублях, российских рублях, долларах США и евро.

Максимальная ставка по вкладам в белорусских рублях на март 2013 года составляла 35—40% годовых. Такой высокий процент по вкладам был обусловлен двумя причинами: ставка рефинансирования в Беларуси составляла 30%, а инфляция в 2012 году достигла 21,8%. К тому же в конце 2012-го бурный рост ставок спровоцировал острый дефицит ликвидности на межбанковском рынке.

Ставки по депозитам в белорусских рублях по российским меркам, как и по мировым, остаются пока очень высокими и на февраль 2019 года составляют до 12,5% годовых. Открыть вклад в долларах можно под 2%, в евро - под 3,5% годовых. Ставки по депозитам в российских рублях, как правило, выше — до 8,25% годовых.

Ставка по вкладу может быть плавающей либо фиксированной. Причем фиксированные ставки по краткосрочным депозитам в белорусских рублях не отстают от плавающих. Поэтому стоит отдавать предпочтение вкладам с фиксированными ставками. Плавающая ставка не гарантирует, что вы получите доходность, заявленную в момент подписания договора.

Еще один важный момент: доходы по депозитам в Беларуси не облагаются налогами. А вот с российскими специалистами придется решать вопрос на месте. Согласно закону о валютном регулировании, россиянин обязан сообщить в налоговую инспекцию об открытии/закрытии счетов (вкладов) в иностранных банках. Налоговые резиденты (то есть граждане, живущие в России не менее 183 календарных дней в течение года) платят 13%. Для нерезидентов налог составит 35% от суммы вклада.

Как и в России, в Беларуси действует государственная система гарантирования вкладов. Все коммерческие банки, которые работают с населением, являются ее участниками. Максимальная сумма страхового покрытия в Белоруссии не установлена.

Существует в Беларуси и понятие банковской тайны. В соответствии со ст. 121 Банковского кодекса РБ, сведения о счетах клиентов не разглашаются. Впрочем, если за ваши счета возьмутся компетентные органы, то банковская тайна бессильна. В соответствии с Банковским кодексом, сведения такого рода могут предоставляться судам — по находящимся в их производстве уголовным и гражданским делам; делам, отнесенным к подведомственности хозяйственного суда; делам об административных правонарушениях, а также по исполнительным документам. Информацию о ваших деньгах может получить и прокурор, органы дознания и предварительного следствия — по находящимся в их производстве материалам и уголовным делам, а также органы Комитета государственного контроля, органы государственной безопасности, налоговые и таможенные органы, нотариусы для совершения нотариальных действий и Нацбанк Беларуси.

С депозитными предложениями белорусских банков, а также с рейтингами самых доходных вкладов в Белоруссии можно ознакомиться на портале Infobank.by.