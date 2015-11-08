Как пенсионеру выбрать вклад в банке?

Короткий ответ: как обычно; не обращая особого внимания на «специальные предложения для пенсионеров».



Длинный ответ. Очень многие банки имеют в своей линейке депозитов специальные «Пенсионные» вклады. Их ключевая особенность заключается в том, что открыть такой вклад может только пенсионер (по удостоверению) или человек, достигший пенсионного возраста. Банки позиционируют пенсионные вклады как «специальные, особенно выгодные и удобные для пенсионеров».



На самом деле, это такой же маркетинговый трюк, как «молодёжные» или «женские» вклады. Пенсионные вклады принципиально не отличаются от остальных, хотя обычно действительно имеют неплохие (но не всегда лучшие) условия. Пожалуй, единственное более-менее значимое отличие от обычных вкладов - низкая начальная сумма вложений при неплохом проценте, который с большей вероятностью можно получить на более «дорогих» для вкладчика депозитах. Впрочем, даже это правило срабатывает не всегда.



Пенсионные вклады обычно бывают пополняемыми, с возможностью частичного снятия денег и/или возможностью ежемесячного перевода процентов на другой счёт. В некоторых банках есть ограничения на сроки пополнения и на снятие. Предполагается, что пенсионер, имеющий сбережения в несколько сот тысяч рублей, может открыть такой вклад и ежемесячно получать дополнительные несколько тысяч рублей к пенсии (в том числе прямо на пенсионную карту). Обратный вариант - если пенсия прямо сейчас не нужна (например, пенсионер получает зарплату или доход от сдачи квартиры), её можно автоматически переадресовать на этот вклад, используя его в качестве своеобразной «копилки» с процентами. Но и тот, и другой сценарий можно реализовать и с другими видами вкладов, возможно, даже с более высокими процентами, в том же или другом банке.



Следовательно, изучая предложения по открытию депозитов, пенсионеру стоит рассматривать «Пенсионный» вклад лишь как один из возможных вариантов, который может быть удобнее и выгоднее других, а может и не быть. Представление о том, что «банк специально для нас - пенсионеров - сделал выгодный вклад» - не более чем эмоциональная реакция, на которую и рассчитывает отдел маркетинга банка.



Поэтому стоит рассмотреть все возможности, предоставляемые банками в данном городе, не обращая внимания на название того или иного вклада: выбирать депозит по максимальному проценту в сочетании с удобством, исходя из того, как вы собираетесь использовать данный вклад - пополнять его, иногда снимать часть денег, получать проценты как раньте или просто хранить сбережения, не трогая их долгое время.



На текущий момент подавляющее большинство найденных пенсионных вкладов имеют доходность в 9-11% годовых в рублях и небольшие первоначальные суммы вложения (вплоть до 1 руб.).



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