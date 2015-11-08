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Как пенсионеру выбрать вклад в банке?

08.11.2015 16:04 6 5 040 просмотров
Короткий ответ: как обычно; не обращая особого внимания на «специальные предложения для пенсионеров».

Длинный ответ. Очень многие банки имеют в своей линейке депозитов специальные «Пенсионные» вклады. Их ключевая особенность заключается в том, что открыть такой вклад может только пенсионер (по удостоверению) или человек, достигший пенсионного возраста. Банки позиционируют пенсионные вклады как «специальные, особенно выгодные и удобные для пенсионеров».

На самом деле, это такой же маркетинговый трюк, как «молодёжные» или «женские» вклады. Пенсионные вклады принципиально не отличаются от остальных, хотя обычно действительно имеют неплохие (но не всегда лучшие) условия. Пожалуй, единственное более-менее значимое отличие от обычных вкладов - низкая начальная сумма вложений при неплохом проценте, который с большей вероятностью можно получить на более «дорогих» для вкладчика депозитах. Впрочем, даже это правило срабатывает не всегда.

Пенсионные вклады обычно бывают пополняемыми, с возможностью частичного снятия денег и/или возможностью ежемесячного перевода процентов на другой счёт. В некоторых банках есть ограничения на сроки пополнения и на снятие. Предполагается, что пенсионер, имеющий сбережения в несколько сот тысяч рублей, может открыть такой вклад и ежемесячно получать дополнительные несколько тысяч рублей к пенсии (в том числе прямо на пенсионную карту). Обратный вариант - если пенсия прямо сейчас не нужна (например, пенсионер получает зарплату или доход от сдачи квартиры), её можно автоматически переадресовать на этот вклад, используя его в качестве своеобразной «копилки» с процентами. Но и тот, и другой сценарий можно реализовать и с другими видами вкладов, возможно, даже с более высокими процентами, в том же или другом банке.

Следовательно, изучая предложения по открытию депозитов, пенсионеру стоит рассматривать «Пенсионный» вклад лишь как один из возможных вариантов, который может быть удобнее и выгоднее других, а может и не быть. Представление о том, что «банк специально для нас - пенсионеров - сделал выгодный вклад» - не более чем эмоциональная реакция, на которую и рассчитывает отдел маркетинга банка.

Поэтому стоит рассмотреть все возможности, предоставляемые банками в данном городе, не обращая внимания на название того или иного вклада: выбирать депозит по максимальному проценту в сочетании с удобством, исходя из того, как вы собираетесь использовать данный вклад - пополнять его, иногда снимать часть денег, получать проценты как раньте или просто хранить сбережения, не трогая их долгое время.

На текущий момент подавляющее большинство найденных пенсионных вкладов имеют доходность в 9-11% годовых в рублях и небольшие первоначальные суммы вложения (вплоть до 1 руб.).

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 6

romeo13  (romeo13)
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Пенсионеры делятся на "оптимистов бодрячков"коих мизер, и на уставших от жизни, больных и нервных людей.
Ваша статья более для "бодрячков". Для остальных есть родной Сбербанк куда они все несут вклады. Вера их в сбербанк колоссальна. Так же и их вера в рубль а не доллар.
Gtnh B  (Petr1965)
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Позвольте с Вами, Romeo, не согласиться. Большинство пенсионеров помнят и 1991 год и 1998 год. Их кидали и Сбербанк и Рубль и Родное государство. Поэтому "продвинутые" пенсионеры верят исключительно в НАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ. Некоторым это позволило пережить 1998 год. (В 1991 возможности вкладываться в валюту не было). На собственном опыте наученные, пережили и 2014-15 год. Поэтому тема вкладов для большинства из них не актуальна сейчас. Большинство "чуют" надвигающиеся проблемы в экономике вообще и банковской системе в частности в горизонте один-три года. Не за счет экономического образования, а за счет большого опыта проживания в этой стране.
romeo13  (romeo13)
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Цитата
Gtnh B пишет:
Позвольте с Вами, Romeo, не согласиться. Большинство пенсионеров помнят и 1991 год и 1998 год. Их кидали и Сбербанк и Рубль и Родное государство. Поэтому "продвинутые" пенсионеры верят исключительно в НАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ. Некоторым это позволило пережить 1998 год.


А мне позвольте с вами не согласиться. В 98 летом, перед самым дефолтом, мой отец покупал квартиру. У него была пачка долларов в банковской упаковке - 10 тысяч. Продавец наотрез отказывался брать доллары, считая что это мусор а рубль выгоден и % по ним выше.
Опыт кризисов наших пенсионеров ничему не учит (за редким исключением) - поэтому они и стоят в очереди в сбербанке.
logichno  (logichno)
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Всё правильно.И,вобщем-то,можно было ограничиться коротким ответом. )) Но можно и вспомнить дела не таких уж минувших лет,а именно,с чего эти вклады начинались. Тогда, не помню точно,но может и 10 лет назад, такие вклады были действительно выгодными . Процент,как правило,был выше ,а условия ,гибче. Если проанализировать ,почему произошло такое изменение, наверно получится интересные результаты, характеризующие те изменения ,которые произошли в нашей жизни вообще. Только.кому это надо....
Антон Безруков  (avt333115)
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Отнесли мы в с дедом в декабре в сбербанк доллары и евро, точнее переложили под 4,9 и 5% годовых.. в этом декабре что делать?
Сбер по моему добавлял пенсионерам пол процента.. как-то так было, сейчас что делать? Где 5% получить ?
Михаил Михайлов  (953sma19)
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В Сбере действует депозит "Сохраняй (пенсионный)". Единственное его преимущество в том, что пенсионеру предлагается процентная ставка, соответствующая максимальной сумме вклада (в рублях с 1 000 руб. он получает ставку вклада на сумму от 2 000 000 руб., в долларах со 100$ он получат ставку вклада на сумму от 100 000$). Все, других преимуществ нет. Приходно-расходные операции полностью запрещены. А проценты в Сбере на сегодняшний день - одни из самых низких. В долларах от 1 года до 2 лет - 2,05%, в рублях 8,05%. Так что нести деньги в Сбербанк сейчас смысла нет.
Для пенсионеров рекомендую вклад "Пенсионный капитал" в банке Российский капитал. Срок вклада 395 дней. Процентная ставка сегодня 11,00% годовых с капитализацией. Возможности пополнения в течение всего срока вклада. Расходные операции - до 100 000 руб. в месяц до достижения минимальной суммы (10 000 руб.). Банк полностью принадлежит АСВ.
С валютой просто беда. Ставки по вкладам сегодня чисто символические и совершенно не окупают тех многочисленных рисков, которые несет вкладчик, передавая валюту в банк. Делаю вывод, что валюта нашим банкам не нужна. Из этого каждый и должен исходить.
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