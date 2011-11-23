Горячая осень

Давно не писала в блог. Бывают периоды, когда становишься больше читателем, чем писателем. С удовольствием читаю новые блоги и интервью на Банки.ру, заглядываю в Народный Рейтинг (об этом напишу отдельно) и на Форум, в общем, не отдаляюсь от жизни портала.
Осень была по-настоящему горячей на события для нашего Банка. Попробую восполнить пробелы:
11.09 - подвели итоги акции "Фото с Брюсом" (http://www.kp.ru/daily/25758/2744014/ )
28.09 - ТРАСТ вошел в Топ-10 (http://rating.rbc.ru/article.shtml?2011/09/28/33429458 ) российских банков по объему выданных розничных кредитов (6 место)
7.10 – завершилась двухнедельная акция банка в «Одноклассниках» (http://www.trust.ru/press/news/detail31130 ). В проекте приняло участие 8,5 млн человек!
15.10 - вышел осенний выпуск газеты для клиентов (http://www.trust.ru/upload/iblock/04c/TRUST_15.pdf ), включающий новые комиксы с Буилом и многую другую полезную и интересную информацию
7.11 - виртуальное новоселье – открылась новая версия сайта банка (http://www.trust.ru/press/news/detail42090 )
1.11 - офис банка "Арбат" победил в конкурсе "Лучшие банковские отделения -2011 года" (http://www.trust.ru/press/news/detail48685 )
17.11 - прошел полуфинал конкурса "Коротко и по делу" (http://www.bfm.ru/news/2011/11/17/duel-finalistov.html ), совместного проекта банка и радиостанции «Бизнес ФМ». Впереди финал
21.11 – портфель кредитов в торговых точках банка «ТРАСТ» превысил 3 млрд рублей (http://www.trust.ru/press/news/detail49832 )
22.11 - ровно год назад Брюс Уиллис стал лицом ТРАСТа (http://www.trust.ru/press/news/detail31487 )
Итак, подробнее о конкурсе "Фото с Брюсом" (http://www.kp.ru/daily/25758/2744014/ ): по итогам голосования (http://www.brucephoto.ru/win/ ) победителями стали 3 человека (из Ставрополя, Ярославля и Москвы). Авторы лучших фотографий с «крепким орешком» получили iPAD2. В моем блоге было много обсуждений, см. пост "Голосуй ЗА Брюса" (http://www.banki.ru/blog/cherkasova/1615.php ).
Из серии "невероятное, но факт": за время акции из офисов банка трижды "похитили Брюса" (http://www.mk.ru/economics/article/2011/09/01/619769-v-moskve-trizhdyi-pohitili-bryusa-uillisa.html?4c926ab8 ). Голливудские звезды являются предметом мечтаний поклонников, и кто-то решил «поселить» кумира у себя дома
Мы сделали выводы: акция была масштабной – 300 тысяч посетителей специально созданного промо-сайта, поднялась узнаваемость бренда ТРАСТ в интернет-среде, нас не обошли стороной "накрутчики" голосов
Ну что же, мы продолжаем двигать маркетинговые пилоты и наш бизнес вперед!
Комментарии 14
А что дальше? Кризис на носу!!!
А это просрочка, повышение ставок, отток клиентов и т.д.....
Как готовитесь?
Если серьезно, то умеренно-консервативное управление и адекватное балансирование активов и пассивов является основой финансовой стабильности.
Существует несколько хорошо известных правил, использование которых помогает любым компаниям ( как крупным, так и малому бизнесу) пройти без потерь: политика "cost-killer" и политика " кризис-это возможность". См по ссылке http://trust.ru/press/mass_media/detail33118
Или загляните на мою страничку в Facebook ( см мою стену, там я предложила обсудить книгу тем, кто заинтересовался этой темой).
Кстати я Вам писал на электронку в начале недели, незнаю получи ли Вы мое сообщение?
посмотрите темпы прироста вкладов, они не падают, те банки, что подняли ставки-сделали незначительный шаг вперед, косвенный признак для обычного потребителя -реклама кредитов преобладает над рекламой депозитов ...к сожалению, уже высокий сезон (ноябрь-декабрь), а существенного прироста спроса на потребительские кредиты не наблюдается.
И еще, у некоторых банков наблюдает избыточная ликвидность, обратите на это внимание при анализе отчетности.
Поздравляю!!!
Теперь, как в спорте, необходимо удержать высоту.
Удивляет, что конкуренты не пытаются повторить успех и тем самым снизить эффект "Брюса". Стандартное решение маркетологов - ведь это работает у других...
Трасту отсрочка - поработать над качеством предоставляемого сервиса.
Учпехов!
Надеемся, с одной стороны, удивить рынок, с другой, сохранить лояльность наших клиентов и приобрести новых. Как бы нас не критиковали, рейтинг спонтанного узнавания бренда существенно вырос.
По качеству, согласна. Кстати, мы ищем директора департамента по управлению качеством и сервиса ( customer care/забота о клиентах). С удовольствием, рассмотрю резюме кандидатов, имеющих опыт работы в международных компаниях.
Жду резюме на nadya185@mail.ru
Согласитесь, что гораздо приятнее созирцать подъем, а не спад, развитие, а не угасание...
В качестве примера, вчера был в усадьбе Пущино-на-Наре .... печальное зрелище ... кирпичный остов умершего дворца, 100 лет назад гарцевавшего в ожерелье подмосковных усадеб (без сарказма и филосовского подтекста, что всё конечно в этом мире...).
А что касается критики - отлично, о вас говорят, а значит знают!!! Не это ли цель кампании? Победителей не судят
Успехов!!!
"Местных" селебретис перебрал почти всех ВТБ 24 или кого-то вдохновляет Дибров в шапке Санты?
Остается только что-то совсем кардинально другое -а это уже, господа, риск. Кто готов на него решиться?
Просьба: Пожалуйста, сообщите ответы на следующие вопросы:
1). Ваш краткосрочный прогноз функционирования НБ «Траст» до конца 2011 года и на весь следующий 2012 год включительно, при помощи следующих показателей:
- Собственные средства (капитал) банка, а именно остаток на отчётную дату, в тысячах рублей.
- Н1-норматив достаточности собственных средств (капитала) банка, а именно фактическое значение на отчётную дату, в процентах.
- Неиспользованная прибыль (+) или убыток (-) за отчетный период, в тысячах рублей.
То есть, в будущем, в опубликованной с установленной регулярностью отчетности НБ «Траст» в открытых источниках информации, какие можно будет увидеть данные (цифровые значения)?
2). 25.11.2011 по информационным лентам прошла новость на тему «Системно значимые банки в РФ». Согласно подготовленным к закону о ЦБ поправкам, Минфин РФ намерен узаконить понятие системно значимого банка и наделить им порядка 100 кредитных организаций:
2.1. Что такое системно значимый банк? Для Вас лично, какое определение данному термину является адекватным?
2.2. Когда поправки Минфина в закон о Центробанке будут утверждены и приняты, ОАО «НБ «ТРАСТ» станет системно значимым банком в РФ?
Спасибо!
1). Прогноз-стабильный.
Про Н1 подробно отвечала ранее, см интервью
Капитал банка на 1 октября 2011 года составил 14,621 миллиарда рублей, увеличившись за девять месяцев на 10%, активы составили 157,7 миллиарда рублей.
Банк «ТРАСТ», входящий в тридцатку крупнейших в РФ, за январь-сентябрь 2011 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 1,165 миллиарда рублей против убытка в 467,341 миллиона рублей в аналогичный период прошлого года.
Кредитный портфель банка вырос на 20% - до 98,508 миллиарда рублей. В том числе объем кредитов, предоставленных физлицам, увеличился на 49% и составил 69,723 миллиарда рублей. Вклады физических лиц в банке выросли на 8% и составили на 1 октября 98,310 миллиарда рублей.
http://trust.ru/press/mass_media/detail33058
Повторюсь-прогноз стабильный, как видно из вышеперечисленной статистики все основные трепля -позитивные.
2). Несколько параметров, определяющих "значимость":
- размер чистых активов
- федеральный масштаб банка (кол-во городов и офисов)
- кол-во вкладчиков ФЛ и совокупный объем вкладов ФЛ (срочные и довостребования), доля депозитов ФЛ в структуре пассивов
-кол-во кредитов ФЛ и совокупный размер кредитного портфеля (ЮЛ и ФЛ), доля совокупного кредитного портфеля в стр-ре активов
Три последних параметра характеризуют вовлеченность населения РФ в деятельность того или иного банка.
Далее можно обсуждать вес каждого параметра, строить более сложные корреляции между параметрами ( например, брать соотношение кредитов ФЛ к пассивами ФЛ и тп...)
Каким будет рейтинг Минфина, посмотрим.
По текущим параметрам оценки -ТРАСТ в 30-ке крупнейших банков России.