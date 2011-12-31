2012 год, 29 февраля, 32 мая :)...

Помните, как в фильме Марка Захарова барон Мюнгхаузен подарил своему городу 32-ое мая Так и всем нам наступающий 2012 год подготовил уникальный шанс дополнительный день, целых 24 часа. В 2012 году - 366 дней! Нам всем всегда не хватает времени. И как говорят в бизнесе: "Время-деньги!" Так вот, у нас у всех будет дополнительный капитал - 24 часа! С чем я всех нас поздравляю!
Желаю всем нам в Новом Году стать самыми удачными инвесторами времени! Без сбоев быть в on-line/ дистанционно с бизнес-партнерами,коллегами и больше в off-line/в живую с близкими и друзьями! И как завещал всем нам любимый герой-барон Мюнхгаузен: улыбаться, всматриваться в календарь в поисках 32 мая и доверять друг другу, веря на слово!
С Наступающим Новым Годом!
P.S. Накануне Нового года каждый из нас мечтает о том хорошем, что нас ждет, с оптимизмом смотрит вперед и подводит итоги уходящего года. Эта во многом символическая черта, разделяющая прошлое и будущее...( официальное поздравление см по ссылке
http://www.trust.ru/press/news/detail55639 )
Комментарии 23
Кстати, править заголовок вполне можно. Но нужно ли?
Получилось забавно!
С наступающим!
Вот такой вот парадоксальный банковский пример.
@.
а 29 февраля я возьму выходной и проведу его с сыном, пусть это будет день семьи дополнительный!
Что буду делать в этот день еще не решил, но наверное что и обычно: "Открывать глаза". Может быть кто-то станет счастливее...
А может быть этот день поможет в следующем году заработать миллион или чуть больше. В 2011м посчитав все источники доходов чуть-чуть до него (миллиона) не дотянул. Поэтому надо стараться