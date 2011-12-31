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2012 год, 29 февраля, 32 мая :)...

31.12.2011 17:08 23 4 176 просмотров
Помните, как в фильме Марка Захарова барон Мюнгхаузен подарил своему городу 32-ое мая smile:) Так и всем нам наступающий 2012 год подготовил уникальный шанс дополнительный день, целых 24 часа. В 2012 году - 366 дней! Нам всем всегда не хватает времени. И как говорят в бизнесе: "Время-деньги!" Так вот, у нас у всех будет дополнительный капитал - 24 часа! С чем я всех нас поздравляю!
Желаю всем нам в Новом Году стать самыми удачными инвесторами времени! Без сбоев быть в on-line/ дистанционно smile:) с бизнес-партнерами,коллегами и больше в off-line/в живую smile:) с близкими и друзьями! И как завещал всем нам любимый герой-барон Мюнхгаузен: улыбаться, всматриваться в календарь в поисках 32 мая smile:) и доверять друг другу, веря на слово!
С Наступающим Новым Годом! 

P.S. Накануне Нового года каждый из нас мечтает о том хорошем, что нас ждет, с оптимизмом смотрит вперед и подводит итоги уходящего года. Эта во многом символическая черта, разделяющая прошлое и будущее...( официальное поздравление см по ссылке 
http://www.trust.ru/press/news/detail55639 )

Комментарии 23

Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Конечно же 29 февраля!smile:) ( не могу отредактировать заголовок, м б модератор исправит заголовок...smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Ну и 31 июня!
Кстати, править заголовок вполне можно. Но нужно ли?
Получилось забавно!
С наступающим! smile:D
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Опечатка smile:), к сожалению, я не вижу функции правки... Это было бы удобно. Часто бывает, что пишешь в дороге с iPAD и случаются опечатки ( иногда смысловые, иногда грамматические). Надеюсь, что сервис "редактирование" вернется.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Хех... А если на ипаде ещё в настройках включить функцию автоподстановки - получается вообще феерично!!! smile:-D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А возможность редактирования собственных постов имеется, необходимо раскрыть вот этот треугольничек в правом верхнем углу:

smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Андрей, спасибо, не заметила, буду использовать smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Анатолий,а интересно, есть ли международный день добра?
Анатолий Кудинов  (К.А.А)
#
Наверно есть, запад по моему годаздо добрее нас. Нам еще уиться добру и учиться!!!
@mike  (@mike)
#
А хорошо или плохо, что в году на 1 день больше? Давайте решим конкретную задачу. Некто кладёт в банк 100 тыс руб во вклад. На 31 день. Под 10% годовых. В общем-то цифры не принципиальны, просто главное что для расчёта описываемого депозита для двух начальных точек они одинаковы. Также считаем, что срок ровный, никакие выходные или праздники не вклиниваются и не сдвигают день выплаты. Также считаем, что расчёт процентов происходит ежедневно с максимальной точностью; заведомо точнее чем 1\10 копейки, выплата процентов - единовременно, при закрытии вклада. Итак. Депозит в 2011 году (невисокосном). Проценты по вкладу составят 100'000*0,10/365*31 = 849 руб 32 коп. Наступил год 2012, високосный, в расчёте меняется одна цифра, и формула "високосных" процентов будет такой: 100'000*0,10/366*31 = 846 руб 99 коп. То есть дополнительный день, открытый для новых возможностей, стоит недополученных 2 руб 33 коп по вкладу, взятому для примера.

Вот такой вот парадоксальный банковский пример.

@.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
@mike, из серии занимательной математики мне нравится пример про 1+1=3, читали Вербера "Муравьи"?
Кирилл Кириллов  (mayya)
#
Надия,С НОВЫМ ГОДОМ! Радости и счастья Вам и вашей семье!!!!
а 29 февраля я возьму выходной и проведу его с сыном, пусть это будет день семьи дополнительный!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Кирилл, спасибо и твою семью со всеми праздниками! И с сегодняшним старым новым годом!smile:)
Кирилл Кириллов  (mayya)
#
и еще хотел написать, что отличный пассаж с двойным смыслом "on-line" вроде всегда в контакте, но на расстоянии "дистанционно" !!!!!!!!!
Шарухин Антон  (toshik80)
#
А может и хорошо, что есть 29 февраля.
Что буду делать в этот день еще не решил, но наверное что и обычно: "Открывать глаза". Может быть кто-то станет счастливее...
А может быть этот день поможет в следующем году заработать миллион или чуть больше. В 2011м посчитав все источники доходов чуть-чуть до него (миллиона) не дотянул. Поэтому надо стараться smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Антон, удачи в бизнесе. Рекомендую почитать книгу, здесь ее уже рекомендовал Алексей Трошин "бизнес без предрассудков", коротко и ясно, без лишних слов. И точно заоаботаете миллион!
(sefer)  (s05)
#
Надия,поздравляю с Новым годом вас и весь коллектив банка (особенно ДО " Преображенский")! 29 февраля для меня- это возможность раз в четыре года поздравить друга с днём рождения .
Олег Яшин  (Oleg86)
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Здравствуйте, поздравляю Вас с уже Наступившим Новым Годом, а также с Наступающим Рождеством! Я оч внимательно слежу за вашим блогом, стараюсь читать все сообщения, а также комменты к ним) хотя и являюсь сотрудником другого банка) Надеюсь наш руководитель Банка тоже когда-нибудь заведет блог. В общем спасибо за то, что находите время просветить о вашем мировоззрении и жизнедеятельности, в общем со всеми новогодними праздниками я вас поздравляю;)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Олег, спасибо! Всего самого доброго и светлого в Новом Году! Спасибо, что читаете! Здесь формат достаточно однозначный у меня- продвижение Банка, а о собственном мировоззрение -больше в комментариях.Некоторые первые лица отрицательно относятся к такому средству коммуникации как блог. Я же крайне любознательна и готова тестировать все новое, не стоять на месте. Возможно, что я и в 90 лет буду тестировать что-нибудь новенькое для себя. Кстати, в этом смысле меня вдохновляет хозяйка компании Columbia Гертруда Бойл, ей уже 87 лет, а она продолжает активно участвовать в бизнесе своей известной марки спортивной одежды. Чего стоит только ее участие в эксцентричном рекламном ролике smile:)
Галина Сайфутдинова  (galasay)
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Добрый вечер, Надия! Очень соглашаюсь с Вами, что ВРЕМЯ -ДЕНЬГИ!!! Обращаюсь лично к Вам как к руководителю банка ТРАСТ. Я я вляюсь клиентом вашего банка. И меня очень возмутило качество обслуживания. Суть вопроса - карту ruscredit я использую как дебетовую, 10 января на счет карты поступили подотчетные мне денежные средства и до сего момента они мне недоступны, двое суток стараюсь решить эту проблему с операторами горячей линии ruscredit, бесполезно; обратилась в отделение банка с этой проблемой, результат тот же; выйти ни на одного руководителя по телефону невозможно, операторы поясняют тем, что руководителей с клиентами не соединяют... Я потеряла не просто двое суток времени, у меня на предприятии в связи с этим возникают финансовые сложности. Отчаявшись, я обращаюсь к Вам с просьбой ускорить решение данной проблемы. Более детальную информацию по моей карте я сообщу при личном общении по электронной почте saygala@gmail.com или по телефону +79873107135. Очень надеюсь, что Вы не останетесь равнодушной к Вашим клиентам.
Галина Сайфутдинова  (galasay)
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Надия, спасибо за отклик. Проблема решена. От всей души желаю, чтобы таких поводов обращения к Вам ни у одного клиента больше не возникало. Желаю успешного года банку, всей Вашей семье и лично Вам!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Галина, спасибо, что Вы работаете с Банком. Надеюсь в будущем мы не доставим Вам трудностей.
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