Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип для Mastercard: Apple Pay / Google Pay Cash Back 5% от суммы в категориях "Спортклубы","Салоны красоты" и "Сюрприз" («Метро и электрички», «Автобусные линии», «Такси» на 1 квартал 2019г.);

1% – при количестве операций 15 и более в месяц; мин. сумма выплаты - 150 руб., макс. - 1 000 руб. в месяц от 1 до 5% Бонусы Для путешествий совместная программа банка и онлайн-сервиса для путешествий OneTwoTrip: за покупки по карте предусмотрено начисление бонусных баллов, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг на сайте OneTwoTrip; начисление бонусных баллов: 500 бонусных баллов за первоначальную регистрацию в программе;

1 балл за каждые потраченные 100 руб. при оплате картой товаров, работ, услуг;

1% от стоимости услуг по авиаперевозке, оплаченных на сайте партнера с использованием карты;

2% от стоимости услуг по ж/д перевозке, оплаченных на сайте партнера с использованием карты;

4% от стоимости гостиничных услуг, оплаченных на сайте партнера с использованием карты срок действия всех бонусов - 3 года; клиенту доступен либо cash-back, либо бонусная программа Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 600 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 15 000 руб. в месяц, свыше 15 000 руб. в месяц - 7% Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 15 000 руб. в месяц, свыше 15 000 руб. в месяц - 7% Снятие наличных в банкоматах других банков 200 руб. - до 15 000 руб. в месяц, свыше 15 000 руб. в месяц - 7% + 200 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 200 руб. - до 15 000 руб. в месяц, свыше 15 000 руб. в месяц - 7% + 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: в ПВН - 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц, в одном банкомате - 150 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование тариф "Базовый" - 20 руб. в месяц, "Стандарт" - 59 руб. в месяц, "Максимум" - 100 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

пени за пропуск платежа — 18,25% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 5 000 до 100 000 ₽ Льготный период до 30 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит ставка зависит от периода использования денежных средств от 19,9% до 30,9% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 20 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

не требуется второй документ из перечисленных: заграничный паспорт; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; водительское удостоверение; свидетельство о государственной регистрации права собственности, выданное учреждением юстиции на имя клиента Регистрация постоянная

временная в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы наличие cash back или бонусной программы;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных; Минусы крупная комиссия за снятие собственных и кредитных средств свыше 15 000 руб. в месяц;

непродолжительный льготный период Особые ограничения клиенту доступен либо cash-back, либо бонусная программа Дата актуализации 08.02.2019 13:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.