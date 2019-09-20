Оформить кредитные карты без КИ в Уральском Банке Реконструкции и Развития может каждый желающий. Финансовый рейтинг клиента отражает степень выполнения обязательств перед банковской структурой. Если он отсутствует, но гражданин России официально трудоустроен и имеет стабильную заработную плату, которая подтверждена документально, то проблем не возникает.

Основные особенности

Некоторые финансовые учреждения выдают такие пластиковые носители без КИ, но при этом предусмотрена завышенная процентная ставка. Такой подход объясняется осторожностью компаний, когда неизвестно чего ожидать от потребителя. Чтобы степень доверия возросла, подготовьте максимальный пакет документации, который поможет снизить ставку.

В числе главных требований к клиентам следующие:

Возрастные рамки: от 21 до 60 лет;

Наличие официального места работы;

Стабильный заработок;

Российское гражданство;

Постоянная прописка в пределах РФ;

Второй документ, подтверждающий личность владельца: автомобильные права, заграничный паспорт или свидетельство на право собственности на недвижимость.

При наличии дополнительных источников дохода необходимо обязательно их указать, чтобы подтвердить платежеспособность. Чем полнее пакет документов на руках, тем доступнее условия сотрудничества. Также к достоинствам относят наличие грейс-периода, на протяжении которого не начисляется процент за пользование деньгами.

Преимущества

Клиенты отмечают несколько основных привилегий использования такого платежного средства:

1. Можно сформировать положительный рейтинг, который поможет в дальнейшем получить более крупную денежную сумму в долг.

2. Финансовая помощь предоставляется на выгодных условиях.

3. Денежные средства доступны в любой момент.

4. Предусмотрено много специальных предложений и бонусов, с помощью которых можно экономить на покупках.

Чтобы получить максимальную выгоду от использования, придерживайтесь рекомендаций:

Выбирайте варианты с льготным периодом;

Расплачивайтесь за товары в магазинах, чтобы сэкономить на комиссии;

Контролируйте сроки погашения задолженности.

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