Кредитные карты без кредитной истории в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Банк: Уральский Банк Реконструкции и Развития

Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 30,5% до 299 999 до 120 0 - 2 388 до 10%
878 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Кредитные карты без кредитной истории в Уральском Банке Реконструкции и Развития в городах:

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Оформить кредитные карты без КИ в Уральском Банке Реконструкции и Развития может каждый желающий. Финансовый рейтинг клиента отражает степень выполнения обязательств перед банковской структурой. Если он отсутствует, но гражданин России официально трудоустроен и имеет стабильную заработную плату, которая подтверждена документально, то проблем не возникает.

Основные особенности

Некоторые финансовые учреждения выдают такие пластиковые носители без КИ, но при этом предусмотрена завышенная процентная ставка. Такой подход объясняется осторожностью компаний, когда неизвестно чего ожидать от потребителя. Чтобы степень доверия возросла, подготовьте максимальный пакет документации, который поможет снизить ставку.

В числе главных требований к клиентам следующие:

  • Возрастные рамки: от 21 до 60 лет;
  • Наличие официального места работы;
  • Стабильный заработок;
  • Российское гражданство;
  • Постоянная прописка в пределах РФ;
  • Второй документ, подтверждающий личность владельца: автомобильные права, заграничный паспорт или свидетельство на право собственности на недвижимость.

    • При наличии дополнительных источников дохода необходимо обязательно их указать, чтобы подтвердить платежеспособность. Чем полнее пакет документов на руках, тем доступнее условия сотрудничества. Также к достоинствам относят наличие грейс-периода, на протяжении которого не начисляется процент за пользование деньгами.

    Преимущества

    Клиенты отмечают несколько основных привилегий использования такого платежного средства:

    1. Можно сформировать положительный рейтинг, который поможет в дальнейшем получить более крупную денежную сумму в долг.

    2. Финансовая помощь предоставляется на выгодных условиях.

    3. Денежные средства доступны в любой момент.

    4. Предусмотрено много специальных предложений и бонусов, с помощью которых можно экономить на покупках.

    Чтобы получить максимальную выгоду от использования, придерживайтесь рекомендаций:

  • Выбирайте варианты с льготным периодом;
  • Расплачивайтесь за товары в магазинах, чтобы сэкономить на комиссии;
  • Контролируйте сроки погашения задолженности.

    • Чем поможет сетевой портал Банки.ру?

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