Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard

Мир Классическая

Классическая Мир -UnionPay Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт) возможна привязка карт Visa и Mastercard к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay Cash Back от 2 до 5% 5% за покупки в сети АЗС/АЗК АО "РН-Москва";

2% при оплате топлива и сопутствующих товаров в сети прочих АЗС / АЗК ПАО "НК "Роснефть" макс. сумма возмещения в месяц - 3 000 руб. Выпуск и обслуживание 700 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,3% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Дальневосточного Банка) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (0,3% в ПВН Дальневосточного Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 200 000 руб. (до 1 500 000 руб. в устройствах банка и Дальневосточного Банка) в месяц (установка индивидуальных лимитов активности - бесплатно) Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

СМС-информирование: пакет "Простой" - бесплатно, пакет "Комфортный" - 60 руб. ежемесячно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Дальневосточного Банка) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы льготное снятие в устройствах Дальневосточного Банка;

наличие cash back Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка;

крупная комиссия за СМС-информирование Особые ограничения карты Мир-UnionPay и Мир Классическая Привилегия Плюс участвуют в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 07.02.2019 09:39 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.