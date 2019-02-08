Обслуживание карты Тип карты Mastercard Unembossed Instant Issue Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Выпуск и обслуживание 200 ₽ Выпуск и обслуживание 3 $ 200 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 3 € 200 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 200 руб.

0% - в банкоматах Газпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб.

0% - в ПВН Газпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 600 000 в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 200 руб. (эквивалент)

0% - в банкоматах Газпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. (эквивалент)

0% - в ПВН Газпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 300 000 руб. в сутки, 600 000 в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 200 руб. (эквивалент)

0% - в банкоматах Газпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. (эквивалент)

0% - в банкоматах Газпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 300 000 руб. в сутки, 600 000 в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц (начиная со второго);

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб., в банкоматах Газпромбанка - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ РФ;

комиссия за конвертацию - 1,5% от суммы операции при снятии / внесении денежных средств, 1% - при безналичных операциях;

проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банков-партнеров Дата актуализации 08.02.2019 16:18 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.