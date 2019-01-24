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Дебетовая Gold

Visa Gold — ИТ Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 3 000 до 3 750 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
3 000 - 3 750 ₽

3 000 руб. на 2 год / 3 750 руб. на 3 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Снятие наличных в банкоматах банка

0,1%, мин. 30 руб., макс. 70 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

0,1%, мин. 30 руб., макс. 70 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
500 000 руб. в сутки при снятии наличных в банкомате
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • комиссия за конвертацию - 1,5%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 или 3 года
Дата актуализации
24.01.2019 12:54
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 2 городах России
1 493
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Справочная информация
АО «ИТ Банк»
Адрес
644024, г. Омск, ул. Думская, д. 7
Отделения и банкоматы
в вашем городе Омск
Отделения 2
Банкоматы 11
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Телефоны
(3812) 39-28-28