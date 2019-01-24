Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 3 000 - 3 750 ₽ 3 000 руб. на 2 год / 3 750 руб. на 3 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Выпуск и обслуживание 100 - 125 $ 100 долл. на 2 года / 125 долл. на 3 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Выпуск и обслуживание 100 - 125 € 100 евро на 2 год / 125 евро на 3 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка 0,1%, мин. 30 руб., макс. 70 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0,1%, мин. 30 руб., макс. 70 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям 500 000 руб. в сутки при снятии наличных в банкомате Снятие наличных в банкоматах банка 0,1%, мин. 0,6 долл., но макс. 2 долл. Снятие наличных в ПВН банка 0,1%, мин. 0,6 долл., но макс. 2 долл. Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. Лимиты по операциям 8 000 долл. в сутки при снятии наличных в банкомате Снятие наличных в банкоматах банка 0,1%, мин. 0,6 евро, но макс. 2 евро Снятие наличных в ПВН банка 0,1%, мин. 0,6 евро, но макс. 2 евро Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 евро Лимиты по операциям 7 000 евро в сутки при снятии наличных в банкомате Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

СМС-информирование - бесплатно;

комиссия за конвертацию - 1,5% Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование Минусы высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;

наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 или 3 года Дата актуализации 24.01.2019 12:54 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.