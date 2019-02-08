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Пенсионная

Мир «Пенсионная» — Севергазбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 0 / 250 руб.; комиссия взимается при одновременном невыполнении следующих условий:

  • наличие среднемесячного перечисления пенсии за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 6 000 руб.;
  • наличие среднемесячных безналичных операций в объеме не менее 3 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 50 000 руб. в день, свыше 50 000 руб. в день - 1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 50 000 руб. в день, свыше 50 000 руб. в день - 1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - две операции снятия в месяц, далее 1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ;
  • комиссия за конвертацию - 1,5% от суммы операции при снятии / внесении денежных средств, 1% - при безналичных операциях;
  • проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • возможность отмены платы со второго года обслуживания;
  • две операции снятия в месяц бесплатно в банкоматах сторонних банков;
  • невысокая комиссия за снятие наличных в устройствах сторонних банков
Минусы
  • наличие комиссии за снятие свыше 50 000 руб. в день в банкоматах и ПВН банка
Особые ограничения
  • карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения; для лиц, достигших общего пенсионного возраста (60 лет для мужчин, 55 лет для женщин), а также лиц, до достижения общего пенсионного возраста которых осталось не более трех календарных месяцев, предъявление пенсионного удостоверения установленного образца не требуется;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
08.02.2019 15:49
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 34 городах России
7 519
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73