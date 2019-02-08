Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 0 / 250 руб.; комиссия взимается при одновременном невыполнении следующих условий: наличие среднемесячного перечисления пенсии за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 6 000 руб.;

наличие среднемесячных безналичных операций в объеме не менее 3 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 50 000 руб. в день, свыше 50 000 руб. в день - 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 50 000 руб. в день, свыше 50 000 руб. в день - 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - две операции снятия в месяц, далее 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ РФ;

комиссия за конвертацию - 1,5% от суммы операции при снятии / внесении денежных средств, 1% - при безналичных операциях;

проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

возможность отмены платы со второго года обслуживания;

две операции снятия в месяц бесплатно в банкоматах сторонних банков;

невысокая комиссия за снятие наличных в устройствах сторонних банков Минусы наличие комиссии за снятие свыше 50 000 руб. в день в банкоматах и ПВН банка Особые ограничения карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения; для лиц, достигших общего пенсионного возраста (60 лет для мужчин, 55 лет для женщин), а также лиц, до достижения общего пенсионного возраста которых осталось не более трех календарных месяцев, предъявление пенсионного удостоверения установленного образца не требуется;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 08.02.2019 15:49 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.