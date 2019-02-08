Севергазбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Пенсионная
Мир «Пенсионная» — Севергазбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 0 / 250 руб.; комиссия взимается при одновременном невыполнении следующих условий:
- наличие среднемесячного перечисления пенсии за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 6 000 руб.;
- наличие среднемесячных безналичных операций в объеме не менее 3 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 50 000 руб. в день, свыше 50 000 руб. в день - 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 50 000 руб. в день, свыше 50 000 руб. в день - 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - две операции снятия в месяц, далее 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ;
- комиссия за конвертацию - 1,5% от суммы операции при снятии / внесении денежных средств, 1% - при безналичных операциях;
- проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- возможность отмены платы со второго года обслуживания;
- две операции снятия в месяц бесплатно в банкоматах сторонних банков;
- невысокая комиссия за снятие наличных в устройствах сторонних банков
Минусы
- наличие комиссии за снятие свыше 50 000 руб. в день в банкоматах и ПВН банка
Особые ограничения
- карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения; для лиц, достигших общего пенсионного возраста (60 лет для мужчин, 55 лет для женщин), а также лиц, до достижения общего пенсионного возраста которых осталось не более трех календарных месяцев, предъявление пенсионного удостоверения установленного образца не требуется;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
08.02.2019 15:49
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 34 городах России
7 519Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
-
8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73