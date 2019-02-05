Travel Miles: начисление бонусных миль за покупки по карте, которые можно использовать для бронирования авиабилетов (380 авиакомпаний), номеров в отелях, билетов на Аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера; начисление миль:

3 мили за каждые 60 руб. / 1 долл. / 1 евро, потраченные по карте

мили начисляются из расчета стоимости заказа в евро, сайт iGlobe.ru проводит ежемесячные промо-акции с повышенным начислением миль при бронировании на сайте