СМП Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
Мир Премиальная
Мир Премиальная — СМП Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 500 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Бонусы
- для путешествий
Travel Miles: начисление бонусных миль за покупки по карте, которые можно использовать для бронирования авиабилетов (380 авиакомпаний), номеров в отелях, билетов на Аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера; начисление миль:
- 3 мили за каждые 60 руб. / 1 долл. / 1 евро, потраченные по карте
мили начисляются из расчета стоимости заказа в евро, сайт iGlobe.ru проводит ежемесячные промо-акции с повышенным начислением миль при бронировании на сайте
Выпуск и обслуживание
1 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Мособлбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. (0% в ПВН Мособлбанка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день в устройствах банка и Мособлбанка, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- СМС-информирование, консьерж-сервис (Платина) - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 55% годовых;
- конвертация - по курсу банка, комиссия по операциям в валюте, отличной от долл./евро, за рубежом или в торговых точках (в т.ч. через Интернет), эквайером которых выступает банк-нерезидент - 1,5% от суммы;
- страхование от несчастных случаев - бесплатно;
- 25% скидка на аренду сейфовых ячеек
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- бесплатное снятие средств в устройствах Мособлбанка и невысокая комиссия за снятие в сторонних устройствах;
- бесплатные СМС-информирование, консьерж-сервис и программа страхования
Дата актуализации
05.02.2019 12:16
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Премиальная» в 39 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
- Адрес
- 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- Сайт
- www.smpbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-25-55 — единая справочная служба8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт