НИКО-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Социальная
Мир Классическая — Нико-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 6%
проценты начисляются исходя из фактического нахождения сумм на счете; 1% годовых - от 1 до 30 дней, 2% годовых - от 31 до 200 дней, 4% годовых - от 201 до 400 дней, 6% годовых - свыше 400 дней
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 150 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 35 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;
- срок действия - 3 года
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие комиссии за выпуск и обслуживание карты;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- бесплатное снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
- карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения или оформления заявления на получение пенсии, социальных выплат;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым)
Дата актуализации
12.02.2019 15:38
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная» в 8 городах России
Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
- Адрес
- 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
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(3532) 34-00-34