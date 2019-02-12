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НИКО-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Социальная

Мир Классическая — Нико-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 6%
проценты начисляются исходя из фактического нахождения сумм на счете; 1% годовых - от 1 до 30 дней, 2% годовых - от 31 до 200 дней, 4% годовых - от 201 до 400 дней, 6% годовых - свыше 400 дней
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 150 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 35 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;
  • срок действия - 3 года
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствие комиссии за выпуск и обслуживание карты;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • бесплатное снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
  • карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения или оформления заявления на получение пенсии, социальных выплат;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым)
Дата актуализации
12.02.2019 15:38
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная» в 8 городах России
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 8
Банкоматы 16
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Телефоны
(3532) 34-00-34