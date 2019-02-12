Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются исходя из фактического нахождения сумм на счете; 1% годовых - от 1 до 30 дней, 2% годовых - от 31 до 200 дней, 4% годовых - от 201 до 400 дней, 6% годовых - свыше 400 дней от 1% до 6% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб.

0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 150 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 35 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;

срок действия - 3 года Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие комиссии за выпуск и обслуживание карты;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;

бесплатное снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Особые ограничения карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения или оформления заявления на получение пенсии, социальных выплат;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым) Дата актуализации 12.02.2019 15:38 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.