Северный Народный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Дебетовая Мир
Мир Классическая — Северный Народный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 550 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
550 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0,35% - в банкоматах банков группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 150 руб.
- 0,35% - в ПВН банков группы ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных: 200 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 35 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах группы ВТБ - бесплатно, стороннего банка - 20 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах и кассах банков ВТБ;
- невысокая плата за СМС-информирование
Особые ограничения
- карта выдается бесплатно при предъявлении документа, подтверждающего выплаты из бюджета всех уровней
Дата актуализации
13.02.2019 12:42
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 5 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Северный Народный Банк»
- Адрес
- 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сыктывкар
- Телефоны
-
(8212) 44-53-64