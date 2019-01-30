Живаго Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Дебетовая Мир
Мир Классическая — Живаго-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 300 ₽
- cash back 0,3%
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Cash Back
0,3%
- от суммы покупки для операций свыше 1 000 руб., без ограничений по сумме выплаты
Выпуск и обслуживание
300 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 300 000 руб. месяц; 0,7% - от 300 000 до 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 300 000 руб. в месяц; 0,7% - от 300 000 до 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. - до 300 000 руб. в месяц; 1,5%, мин. 100 руб. - от 300 000 до 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. - до 300 000 руб. в месяц; 1,5%, мин. 100 руб. - от 300 000 до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- неустойка за образование задолженности - 182,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- невысокая комиссия за снятие до 300 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- возраст клиента - от 14 лет
Минусы
- наличие комиссии за снятие свыше 300 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
30.01.2019 12:14
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
- Адрес
- 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Рязань
- Телефоны
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8 800 100-64-44 — единая справочная служба