Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Cash Back 0,3% от суммы покупки для операций свыше 1 000 руб., без ограничений по сумме выплаты Выпуск и обслуживание 300 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 300 000 руб. месяц; 0,7% - от 300 000 до 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 300 000 руб. в месяц; 0,7% - от 300 000 до 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. - до 300 000 руб. в месяц; 1,5%, мин. 100 руб. - от 300 000 до 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. - до 300 000 руб. в месяц; 1,5%, мин. 100 руб. - от 300 000 до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

неустойка за образование задолженности - 182,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

невысокая комиссия за снятие до 300 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;

возраст клиента - от 14 лет Минусы наличие комиссии за снятие свыше 300 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН банка Дата актуализации 30.01.2019 12:14 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.