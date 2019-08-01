Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Выпуск и годовое обслуживание 700 - 8 400 ₽ на выбор годовая оплата: 0 руб. при обороте от 1 200 000 руб.;

3 500 руб. - от 600 000-1 200 000 руб. (включительно);

7 000 руб. - до 600 000 руб. и в первый год ежемесячная оплата: 0 руб. при обороте от 100 000 руб.;

350 руб. - от 50 000 до 100 000 руб. (включительно);

700 руб. - до 50 000 руб. и в первый месяц Снятие наличных в банкоматах банка 1,8%, мин. 300 руб. / 3%, мин. 300 руб. в дочернем банке Снятие наличных в ПВН банка 1,8%, мин. 300 руб. / 3%, мин. 300 руб. в дочернем банке Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в сутки по каждой карте в день, до 15 000 000 руб. в месяц; лимит на внесение наличных не установлен Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

экстренная выдача наличных за рубежом - 6 000 руб.;

прием и зачисление наличных на счет по карте - 0,3% от суммы;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;

выпускается в рамках пакета услуг "Большие возможности";

бесплатное страхование выезжающих за рубеж до $250 000;

посещение бизнес-залов - бесплатно первые 6 мес.;

специальные цены на такси, бронирование отелей, авиабилетов и автомобилей и другие услуги Дата актуализации 01.08.2019 14:10 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.