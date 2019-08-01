Дебетовая карта "Премиальная бизнес-карта Visa" в Сбербанке России
Visa Platinum «Премиальная бизнес-карта Visa» — Сбербанк России
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 700 до 8 400 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и годовое обслуживание
700 - 8 400 ₽
на выбор годовая оплата:
- 0 руб. при обороте от 1 200 000 руб.;
- 3 500 руб. - от 600 000-1 200 000 руб. (включительно);
- 7 000 руб. - до 600 000 руб. и в первый год
ежемесячная оплата:
- 0 руб. при обороте от 100 000 руб.;
- 350 руб. - от 50 000 до 100 000 руб. (включительно);
- 700 руб. - до 50 000 руб. и в первый месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
1,8%, мин. 300 руб. / 3%, мин. 300 руб. в дочернем банке
Снятие наличных в ПВН банка
1,8%, мин. 300 руб. / 3%, мин. 300 руб. в дочернем банке
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в сутки по каждой карте в день, до 15 000 000 руб. в месяц; лимит на внесение наличных не установлен
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- экстренная выдача наличных за рубежом - 6 000 руб.;
- прием и зачисление наличных на счет по карте - 0,3% от суммы;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;
- выпускается в рамках пакета услуг "Большие возможности";
- бесплатное страхование выезжающих за рубеж до $250 000;
- посещение бизнес-залов - бесплатно первые 6 мес.;
- специальные цены на такси, бронирование отелей, авиабилетов и автомобилей и другие услуги
Дата актуализации
01.08.2019 14:10
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная бизнес-карта Visa» в 7560 городах России
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- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- ОГРН
- 1027700132195
- Сайт
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