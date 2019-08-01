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Дебетовая карта "Премиальная бизнес-карта Visa" в Сбербанке России

Visa Platinum «Премиальная бизнес-карта Visa» — Сбербанк России
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 700 до 8 400 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и годовое обслуживание
700 - 8 400 ₽

на выбор годовая оплата:

  • 0 руб. при обороте от 1 200 000 руб.;
  • 3 500 руб. - от 600 000-1 200 000 руб. (включительно);
  • 7 000 руб. - до 600 000 руб. и в первый год

ежемесячная оплата:

  • 0 руб. при обороте от 100 000 руб.;
  • 350 руб. - от 50 000 до 100 000 руб. (включительно);
  • 700 руб. - до 50 000 руб. и в первый месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

1,8%, мин. 300 руб. / 3%, мин. 300 руб. в дочернем банке

Снятие наличных в ПВН банка

1,8%, мин. 300 руб. / 3%, мин. 300 руб. в дочернем банке

Снятие наличных в банкоматах других банков

3%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в сутки по каждой карте в день, до 15 000 000 руб. в месяц; лимит на внесение наличных не установлен
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • экстренная выдача наличных за рубежом - 6 000 руб.;
  • прием и зачисление наличных на счет по карте - 0,3% от суммы;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;
  • выпускается в рамках пакета услуг "Большие возможности";
  • бесплатное страхование выезжающих за рубеж до $250 000;
  • посещение бизнес-залов - бесплатно первые 6 мес.;
  • специальные цены на такси, бронирование отелей, авиабилетов и автомобилей и другие услуги
Дата актуализации
01.08.2019 14:10
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная бизнес-карта Visa» в 7560 городах России
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Справочная информация
ПАО Сбербанк
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 555-55-50 — единая справочная служба
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