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Срочный (ежеквартально)

Химик,

Химик вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
от 395 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
7 031
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
395 дней 545 дней
от 20 000 ₽ 5
от 100 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

5 000 рублей (для вкладов сроком 545 дней)

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

для вклада сроком 545 дней:

  • до 180 дней включительно - 0,3% годовых;
  • от 181 до 270 дней – 3% годовых;
  • от 271 до 360 дней - 3,5% годовых;
  • свыше 360 дней – 4,5% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 14:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (ежеквартально)» в 1 городе России
4 998
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий Банк «Химик»
Адрес
606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10б
ОГРН
1025200000198
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Телефоны
(8313) 26-16-08

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Срочный (ежемесячно) 7 500 000 ₽ Посмотреть
Весенний 6,75 100 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 6,5 50 000 ₽ Посмотреть
Рента 6,25 100 000 ₽ Посмотреть
Доходный 5,75 10 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 5 10 000 ₽ Посмотреть
Универсальный 5 1 000 ₽ Посмотреть
Срочный (в конце срока) 4,5 1 000 ₽ Посмотреть
Срочный специальный 1,3 3 500 $ Посмотреть
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