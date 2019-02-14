Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 5 000 рублей (для вкладов сроком 545 дней) Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях для вклада сроком 545 дней: до 180 дней включительно - 0,3% годовых;

от 181 до 270 дней – 3% годовых;

от 271 до 360 дней - 3,5% годовых;

свыше 360 дней – 4,5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 14:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.