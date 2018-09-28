Квартира
Таврический, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
- комната / доля в квартире
Тип программы
- банк "ДельтаКредит"
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1.5 п. п. к ставке при отказе от личного и/или имущественного страхования; + 1 п. п. при отказе от титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
- допускается учет средств материнского (семейного) капитала в качестве части первоначального взноса;
- привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;
- допускается выдача кредита иностранным гражданам;
- допускается кредитование без подтверждения дохода
Особые ограничения
- минимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы и МО - 600 тыс. рублей;
- максимальная сумма кредита может достигать до 85% стоимости приобретаемой квартиры; до 90% стоимости приобретаемой комнаты/ доли в квартире; до 60% стоимости загородной недвижимости; до 95% /70% стоимости квартиры, доли/ загородной недвижимости при использовании в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала