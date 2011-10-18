Абандон

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Абандон - отказ страхователя от своих прав на застрахованное имущество в пользу страховщика, если имущество было повреждено или уничтожено при наступлении страхового случая. При этом все права на имущество передаются страховой компании, а ее клиент получает полную страховую сумму. В РФ такое право закреплено п. 5 ст. 10 закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Согласие страховщика в случаях заявления абандона не требуется. Данное положение закона было подкреплено Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 27.06.2013 № 20.

Абандон применяется в страховании имущества и автостраховании. Страховщик становится полноправным владельцев имущества после компенсации полученного страхователем ущерба.