Сроки капитализации по вкладам

Банки.ру

Сегодня практически у каждого банка в линейке депозитных предложений присутствуют вклады с капитализацией процентов. Они могут отличаться друг от друга сроками капитализации. Их кредитная организация устанавливает самостоятельно и указывает в договоре вклада.

Причисление начисленных процентов к сумме депозита может осуществляться кредитной организацией ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода и ежегодно. Чем чаще банк выполняет эту операцию, тем выше доход получает вкладчик.

Депозиты с ежедневной, еженедельной и полугодовой капитализацией процентов встречаются на рынке крайне редко.

В качестве примера действующего на рынке депозитных предложений с ежедневной капитализацией процентов можно привести вклад банка "Уралсиб" "Мы вместе" .

Ранее полугодовую капитализацию процентов предлагали СМП Банк ("Легкий доход") и Центр-инвест ("Старт").

Депозиты с ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной капитализацией широко представлены на рынке.

Стоит обратить внимание на то, что срок капитализации отличается от срока выплаты процентов. Например, начисленные проценты могут капитализироваться во вклад ежемесячно, а выплачиваться – в конце срока хранения вклада.

Не следует путать периодичность начисления процентов и периодичность капитализации. Банк может начислять проценты ежедневно, а присоединять к сумме вклада – ежемесячно или с какой-либо другой периодичностью.

Иногда кредитные организации в описании своих депозитных продуктов указывают на капитализацию процентов в конце срока действия депозита. Данная формулировка неверна, так как в этом случае присоединение начисленного дохода к сумме депозита внутри одного срока вложения не происходит – осуществляется пролонгация вклада с добавлением суммы процентов.