Популярные сообщения

Предлагаю свой код 109217283 +550 р. дополнительно от меня. Но только после того, как придет моя 1тр. За возможные косяки банка/маринок я не отвечаю. сразу предупрежу, что если: Два человека сообщили, что оформили заявку с Вашим кодом, а затем, что выполнили расходование. В соотв. 4е число Вы получаете только 1 тысячу. тогда по 280 каждому. ветка: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=27&TID=314968&MID=6295060#message6295060

АКЦИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ! Добрый день! Сейчас идет "марафон" https://www.touchbank.com/promo/marathon-touch-bank Я выполнил 4 задания (и мои родственники с картами тача тоже) и сейчас на 5м. "Привести друга, который оформит карту с моим кодом в поле Предпочитаемое обращение" Предлагаю: 1. оформляете карту с моим кодом. 2. получаете, делаете операцию (пополнение/покупка) до 22/12. 2.1 на следующий рабочий день я получаю 1000 б. 3. после этого я сразу перечисляю вам 500р. на карту. Обратите внимание! за косяки тача (с оформлением, доставкой, зачислениями, оплатами и пр...) я не отвечаю. Т.е. сначала мои баллы, потом ваши 500р. Но, конечно, я заинтересован в успехе и буду помогать, как смогу. Если есть вопросы, или готовы мои коды использовать - обращайтесь! Спасибо! дам 650 р. первому, кто успеет до 7 оформить по коду 111 При использовании сразу отписать тут иначе перечислений не будет!