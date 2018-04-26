Популярные сообщения

Оргинал http://habrahabr.ru/post/244107/
Это не мое.
PIN-код при оплате картой — точки над
Всем доброго дня!
После прочтения нескольких статей на хабре о пластиковых картах, POS терминалах и сопутствующих вещах, мне показалось, что эта тема довольно интересна сообществу. В данной небольшой публикации я хочу окончательно разобрать тему ввода PIN–кода на POS терминалах и ответить, наконец, в меру своих знаний, на вопрос: почему же в одних случаях требуется ввод PIN, а в других — нет?
Если тема будет так же интересна сообществу – то в будущем вас ждут еще несколько статей о принципах работы всей этой кухни, всего, что связано с POS-терминальным обрудованием, процессинговыми центрами и пластиковыми картами.
Но для начала предисловие.
Так уж вышло, что работаю я в одном из банков нашей страны. Занимаюсь, собственно, настройкой POS терминалов «с нуля» и до, собственно, ввода в эксплуатацию.
Это моя первая статья, так что заранее прошу прощения за некую сумбурность, равно как и за то, что, возможно, что-либо упущу, ибо все подробности уместить в рамки статьи невозможно.
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