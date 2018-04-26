Популярные сообщения

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k alex 26.04.2018 12:33 -poih
Ситибанк. Оформи кредитку и получи 2000 руб. + 1000р. от меня.
Переходите по ссылке, оформляете карту, делете покупку 2,5 тр., получаете гарантированно 2 тр. https://www.citibank.ru/russia/promo/rus/priglasi-druga-cashback-2018.htm?utm_term=2214459_3009 Вознаграждения начисляются только за клиентов, оформивших кредитную карту Ситибанка, активировавших ее и совершивших транзакции на сумму от 2 500 рублей в течение срока действия акции. При условии если Рекомендуемый активировал и совершил 1 (одну) операцию в течение Периода совершения операций на сумму 2 500 рублей и выше. Для целей Промокампании не учитываются следующие операции:  операции с кодами торгово-сервисного предприятия, присвоенными банком-эквайером: 4814, 4812, 4900, 8999;  операции, сумма которых была списана со счета Карты Участника Промокампании после 24:00:00 часов 20 июля 2018 года (по московскому времени); Важно! ! 1т.р. от меня, если набирается необходимый минимум 3 человека, заказавших карту! поэтому первому и второму, отписавшему здесь об оформлении по моей ссылке по 1500р. Читать далее
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k alex 07.03.2018 08:48 -poih
Восточный 500 бонусов +550
Предлагаю свой код 109217283 +550 р. дополнительно от меня. Но только после того, как придет моя 1тр. За возможные косяки банка/маринок я не отвечаю. сразу предупрежу, что если: Два человека сообщили, что оформили заявку с Вашим кодом, а затем, что выполнили расходование. В соотв. 4е число Вы получаете только 1 тысячу. тогда по 280 каждому. ветка: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=27&TID=314968&MID=6295060#message6295060
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k alex 15.09.2016 12:46 -poih
Промо Сверхкарта+
!!!моя Акция завершена!!! 3/10 в 17-30 мск ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОМОКОД ДЛЯ ДРУЗЕЙ: MGM46TRD первым двум, оформившим по моему коду и !отписавшимся тут! дам 300 р. Но только после того, как росбанк начислит бонус мне. Телефон и ФИО абсолютно не нужны! "мои друзья" оформляли без проблем. Упертой маринке если вдруг можно тыкнуть, что код для распространения в соц.сетях в том числе, и никакие перс.данные не подразумеваются. Друзья, и почитайте ветку с большим количеством удачных примеров безпроблемного оформления. А появление всяких неадекватных запросов от маринок труднопредсказуемо. еще "парочка" чужих кодов, вдруг надо 27.07.2016 15:06:04 MGMXXFKZ 0643 27.07.2016 15:02:27MGM14613909827.07.2016 14:55:06MGMEZMXR970627.07.2016 14:46:48MGMXXFKZ728127.07.2016 14:40:48MGM22KXD313627.07.2016 14:37:26MGM1KKML508427.07.2016 14:07:18MGM2VRM3950727.07.2016 13:57:46MGM22KXD792527.07.2016 13:41:06MGMXXFKZ554627.07.2016 13:12:44MGMQT6Z6834027. Читать далее
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k alex 28.06.2016 14:29 -poih
Жара в Рокетбанке
АКЦИЯ ЗАВЕРШЕНА Всем, кто активировал но не получил еще оплату от меня, нужно сообщить в ЛС 1. ФИО 2.1 номер тел. (для перевода на рокет) 2.2. номер договора (для перевода на ТКС) Если вдруг вам иной вариант перевода удобнее, то это вариант. До 25го Могу быть недоступен. Вернусь - все со всеми решим. Жара в Рокетбанке до 1 августа На свой день рождения мы пришли не с пустыми руками. Чтобы приглашать в Рокет друзей было еще приятней, объявляем «Жару в Рокетбанке» — продолжение «Весны», которую вы так просили вернуть. Теперь мы снова начисляем 1000 рокетрублей за каждого друга, которого вы позовете в Рокет. Активировать карту он должен до 1 августа. Приглашайте и не думайте о лимитах — с этого момента вы получите по 1000 рокетрублей за следующих 10 приглашенных в Рокет друзей. СпецССЫЛКА Пожалуйста, сразу после регистрации отметьтесь тут. И так Оформив по моей спецссылке вы получаете: 1) 500 рокет рублей* за активацию 2) От меня оформившим 808 рублей после активации вами карты (на карту Рокета, Тинькоф, и т. Читать далее
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k alex 24.06.2016 13:07 -poih
Оплата ЖКХ Совкомбанк
5% за жкх у сковка закончилось Общая ситуация по платежам в СОВКе ИБ Совкома - Фактура (создано ЦФТ). Соответственно первый вариант оплаты - раздел Платежи (по системе Город). Однако список получателей у Совка урезан (сравните, например, с ЛК кукурузы, там та же Фактура, но получателей больше). Комиссии по этому способу зависят исключительно от договоренностей ЦФТ-Получатель. Совок тут третье лицо и дополнительных комиссий сверху не берет. Переходим ко второму варианту - межбанковский платеж по реквизитам. Узнаем реквизиты получателя именно для оплаты от потребителей (Название/Счет/БИК/ИНН/КПП). Назначение платежа тоже лучше уточнить у получателя. Примерный шаблон: Оплата ЖКХ. Горячее водоснабжение, лицевой счет 45433, адрес, фио на кого договор с поставщиком жкх, без ндс. Комиссия у меня 0,5% за межбанк. За все варианты к/б 5% был начислен на момент написания. Про смс не совсем актуально на 20/02/17: На многих поставщиков из раздела Платежи нельзя настроить смс (полагаю, зависит если в настройках платежа есть пункты " Читать далее
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k alex 28.04.2016 06:53 -poih
Карта Газпромбанк-Газпромнефть
http://www.gazprombank.ru/personal/bank_cards/cards/67365/ Карта Газпромбанк-Газпромнефть интересна только как Бонусная (типа карты лента, окей ...) - так она дает золотой статус (сейчас 4**% от покупок на АЗС Газпромнефть бонусами, которыми сразу можно частично и полностью оплатить следующую покупку на этой АЗС). Бонусная составляющая не зависит от срока действия карты. Банковское приложение не интересно (1% от покупок теми же бонусами) и никак не связано с бонусами на АЗС. Т.е. НЕ обязательно активировать в банке, получать пин, вносить на нее деньги. Можно оплачивать покупку любой другой картой с большим к/б. Алгоритм использования: 1) получаете моментально (по 31/12/16 бесплатно*) по акции в Газпромбанке. 2) Едете на заправку. Карта активируется на заправке автоматически после первой покупки. Но можете уточнить кассиру, что у вас новая Бонусная карта и ее надо активировать. 3) После заправки/покупки кофе даете кассиру карту Газпромбанк-Газпромнефть и говорите " Читать далее
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k alex 12.01.2016 14:52 -poih
Манисенд комиссии уточняем тонкости
Цитата chumanoid пишет: Подскажите, если карту использовать как донор при с2с, то берётся комиссия? Донорство - операция пассивная, предполагающая "вытягивание" с карты сторонним сервисом. Где все операции проводятся на стороне вытягивающего сервиса. Этот же сервис назначает комиссию за саму с2с операцию (важно отметить, что в дополнение к этой комиссии может быть и комиссия 1. банка с карты которого списываем, 2. банка на карту которого зачисляем) Отметим, что сервис с2с может быть сторонним и для получателя, и для источника (прим.: альфа - перевод между любыми картами) В противоположность Есть с2с инициированный на стороне Тача. Все операции проводит тач. Комиссию с2с назначает он же. "Источником" является карта Тач (строго говоря не карта, а счет карты). В итоге правильный вопрос по с2с должен быть такой: 1. перевожу с карты ХХХ 2. использую сервис УУУ 3. на карту ZZZ. Какие комиссии на каждом этапе? Читать далее
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k alex 13.11.2015 14:16 -poih
500 р. за оформление карты ТачБанка
АКЦИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ! Добрый день! Сейчас идет "марафон" https://www.touchbank.com/promo/marathon-touch-bank Я выполнил 4 задания (и мои родственники с картами тача тоже) и сейчас на 5м. "Привести друга, который оформит карту с моим кодом в поле Предпочитаемое обращение" Предлагаю: 1. оформляете карту с моим кодом. 2. получаете, делаете операцию (пополнение/покупка) до 22/12. 2.1 на следующий рабочий день я получаю 1000 б. 3. после этого я сразу перечисляю вам 500р. на карту. Обратите внимание! за косяки тача (с оформлением, доставкой, зачислениями, оплатами и пр...) я не отвечаю. Т.е. сначала мои баллы, потом ваши 500р. Но, конечно, я заинтересован в успехе и буду помогать, как смогу. Если есть вопросы, или готовы мои коды использовать - обращайтесь! Спасибо! дам 650 р. первому, кто успеет до 7 оформить по коду 111 При использовании сразу отписать тут иначе перечислений не будет!
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k alex 20.10.2015 07:37 -poih
Есть ли жизнь без ПИН-кода - отличная статья
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=7849828
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k alex 26.11.2014 08:34 -poih
Путешествия банковской транзакции
http://habrahabr.ru/post/229393/ Это не мое Некоторое время назад на Хабре уже мелькали посты о работе банкоматов: один и два, но оба они описывали принципы работы банкоматов и вообще карточного процессинга весьма поверхностно. Для интересующихся под катом много подробностей работы карточного процессинга банка (много букв). Как выглядит упрощённая схема работы работы процессингового центра банка: image Процессинг FrontEnd — отвечает за online сообщения: общение с банкоматами и POS-терминалами, передача авторизаций карт в VISA. BackEnd — отвечает за offline: закрытие операционного дня, обмен финсообщениями с VISA. HSM (Hardware Security Module) — модуль работы с ключами безопасности (подробнее описано ниже). Все шифрование производится с помощью алгоритма 3DES. Подключение к VISA Банк имеет два типа подключения к VISA: online offline Online-подключение Транспортный уровень Подключение к VISA осуществляется через вполне конкретного провайдера, в 2006 году это был Equant и его партнёр в России — Golden Telecom, как обстоят дела сейчас — я не в курсе. Читать далее
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k alex 26.11.2014 08:32 -poih
Проверка PIN кода банковских карт
http://habrahabr.ru/post/229527/ это не мое В связи с появлением статьи «Путешествия банковской транзакции», в рамках которой стали появляться вопросы по механизму проверке PIN, хотелось бы несколько уточнить данный вопрос. В данной статье будет рассмотрен только вопрос проверки т.н. online PIN, т.е. PIN, который вводится на терминале и передается для дальнейшей проверки в систему, которая выполняет авторизацию транзакции. Прежде чем приступать непосредственно к вопросу прокерки PIN'а карты, остановимся на некоторых теоретических вопросах. Прикладная криптография Алгоритм DES В настоящий момент, основным алгоритмом шифрования для всех действия с банковскими картами является алгоритм DES (а не 3DES, который используется только для операций шифрования, преимущественно, транспортного уровня). Не вдаваясь в терминологию и классификацию алгоритмов шифрования, просто скажу, что это блочный алгоритм шифрования с размером блока 8 байт и ключом в 56 бит (7 байт). Читать далее
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k alex 26.11.2014 08:30 -poih
PIN-код при оплате картой — точки над i
Оргинал http://habrahabr.ru/post/244107/ Это не мое. PIN-код при оплате картой — точки над Всем доброго дня! После прочтения нескольких статей на хабре о пластиковых картах, POS терминалах и сопутствующих вещах, мне показалось, что эта тема довольно интересна сообществу. В данной небольшой публикации я хочу окончательно разобрать тему ввода PIN–кода на POS терминалах и ответить, наконец, в меру своих знаний, на вопрос: почему же в одних случаях требуется ввод PIN, а в других — нет? Если тема будет так же интересна сообществу – то в будущем вас ждут еще несколько статей о принципах работы всей этой кухни, всего, что связано с POS-терминальным обрудованием, процессинговыми центрами и пластиковыми картами. Но для начала предисловие. Так уж вышло, что работаю я в одном из банков нашей страны. Занимаюсь, собственно, настройкой POS терминалов «с нуля» и до, собственно, ввода в эксплуатацию. Это моя первая статья, так что заранее прошу прощения за некую сумбурность, равно как и за то, что, возможно, что-либо упущу, ибо все подробности уместить в рамки статьи невозможно. Читать далее
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