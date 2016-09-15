Промо Сверхкарта+

!!!моя Акция завершена!!! 3/10 в 17-30 мск
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОМОКОД ДЛЯ ДРУЗЕЙ: MGM46TRD
первым двум, оформившим по моему коду и !отписавшимся тут!
дам 300 р.
Но только после того, как росбанк начислит бонус мне.
Телефон и ФИО абсолютно не нужны! "мои друзья" оформляли без проблем.
Упертой маринке если вдруг можно тыкнуть, что код для распространения в соц.сетях в том числе, и никакие перс.данные не подразумеваются.
Друзья, и почитайте ветку с большим количеством удачных примеров безпроблемного оформления. А появление всяких неадекватных запросов от маринок труднопредсказуемо.
еще "парочка" чужих кодов, вдруг надо
27.07.2016 15:06:04 MGMXXFKZ 0643
27.07.2016 15:02:27MGM14613909827.07.2016 14:55:06MGMEZMXR970627.07.2016 14:46:48MGMXXFKZ728127.07.2016 14:40:48MGM22KXD313627.07.2016 14:37:26MGM1KKML508427.07.2016 14:07:18MGM2VRM3950727.07.2016 13:57:46MGM22KXD792527.07.2016 13:41:06MGMXXFKZ554627.07.2016 13:12:44MGMQT6Z6834027.07.2016 12:59:04MGM6RFF7104427.07.2016 12:58:41MGM3R471684827.07.2016 12:47:13MGM45M3M626127.07.2016 12:20:14MGMFFE2M076027.07.2016 12:02:08MGM1KKML548127.07.2016 11:44:50MGMRZFL6046827.07.2016 11:44:12MGMXQEQX110627.07.2016 11:42:27MGM6RFF7829227.07.2016 11:38:40MGMLT337586127.07.2016 11:36:49MGM22KXD539627.07.2016 11:23:44MGMXQEQX620427.07.2016 11:15:59MGM6RFF7351027.07.2016 10:42:41MGM22KXD203027.07.2016 09:50:33MGM6RFF7000127.07.2016 09:41:52MGMRZFL6444327.07.2016 09:29:15MGM5ZY25999827.07.2016 08:52:05MGMRR6TE407127.07.2016 08:30:29MGMDY3FV462027.07.2016 08:22:08MGMDY3FV104227.07.2016 07:29:02MGMRLE3K320527.07.2016 07:18:15MGMRLE3K668227.07.2016 06:37:07MGMRZFL6401027.07.2016 06:28:37MGM14613044027.07.2016 06:11:25MGMLF2AV901727.07.2016 04:57:10MGMRLE3K248426.07.2016 19:52:32MGMM63X1426126.07.2016 19:11:38MGM22KXD966526.07.2016 18:53:38MGM6RFF7843126.07.2016 18:04:41MGM2Q4TV735726.07.2016 18:01:29MGMEE6DK939126.07.2016 17:57:20MGM22KXD342826.07.2016 17:30:53MGM7317E682826.07.2016 17:02:47MGM3R471859926.07.2016 16:59:02MGMFN4LL459026.07.2016 16:39:06MGMVDLAM940126.07.2016 16:36:24MGMERNAX050826.07.2016 16:24:25MGM1KKML481426.07.2016 16:19:57MGM1LMKT583526.07.2016 15:50:58MGMERNAX325326.07.2016 14:58:52MGMQ3YNK0756
26.07.2016 14:55:47 MGM22KXD 4448
26.07.2016 14:27:27 MGMERNAX 5495
26.07.2016 14:19:20 MGMX15NF 3664
26.07.2016 14:17:50 MGM1MQV1 8588
26.07.2016 14:13:04 MGMERNAX 3435
26.07.2016 14:05:52 MGMRZFL6 5000
26.07.2016 14:05:28 MGM1KKML 7019
26.07.2016 13:54:22 MGM6RNT3 6656
26.07.2016 13:19:07 MGM1MQV1 5505
26.07.2016 13:14:19 MGMVTYXD 8368
26.07.2016 13:11:45 MGMENEEK 4110
26.07.2016 12:44:44 MGM22KXD 6226
26.07.2016 12:40:54 MGMERNAX 5524
26.07.2016 12:39:59 MGMXZTQ1 0701
26.07.2016 12:37:44 MGM3R471 3314
26.07.2016 12:16:43 MGM7317E 4477
26.07.2016 12:16:24 MGM22KXD 2285
26.07.2016 12:13:38 MGM7FM7V 9256
26.07.2016 11:43:35 MGMXQEQX 1496
26.07.2016 11:34:11 MGMEZ561 5155
26.07.2016 11:28:20 MGMQYFVV 3859
26.07.2016 11:10:27 MGM1YZ1R 5759
26.07.2016 11:04:52 MGMLLM5T 5875
26.07.2016 11:04:06 MGMFFE2M 0944
26.07.2016 10:51:47 MGM22KXD 7409
26.07.2016 10:48:47 MGMRZFL6 1439
26.07.2016 10:47:38 MGM1KKML 2599
26.07.2016 10:44:52 MGM2VRM3 6677
26.07.2016 10:40:26 MGMFFE2M 5106
26.07.2016 10:37:09 MGM6RFF7 4396
26.07.2016 10:35:56 MGMR2X31 6368
26.07.2016 10:35:07 MGMXXFKZ 9634
26.07.2016 10:31:45 MGM2Q4TV 7044
26.07.2016 10:25:35 MGMEZMXR 4626
26.07.2016 10:14:39 MGMRZFL6 1258
26.07.2016 09:46:56 MGMFMD63 1924
26.07.2016 09:38:35 MGMLZ31X 4694
26.07.2016 09:28:06 MGMRLE3K 4424
26.07.2016 09:16:35 MGMRLE3K 0251
26.07.2016 08:29:36 MGMFT3RX 5770
26.07.2016 07:18:12 MGM5ZY25 9998
26.07.2016 07:13:51 MGMRLE3K 3066
26.07.2016 06:28:14 MGMRZFL6 8535
26.07.2016 06:08:13 MGM6RFF7 5766
26.07.2016 05:15:46 MGMRLE3K 9378
26.07.2016 03:00:54 MGM5ZY25 6224
26.07.2016 02:26:13 MGMX15NF 0955
25.07.2016 19:49:17 MGMFFE2M 0003
25.07.2016 19:08:30 MGM2VRM3 2364
25.07.2016 19:02:59 MGM6RFF7 7758
Комментарии 3
Но прошу все же читать и исполнять условия акции! Ведь никто в комментариях так и не отписался ;(
А если комментарии были, то и мне и вам удобнее было бы отслеживать участие и начисление.
На 03/10 по моему коду оформилось 4 человека. Я обещал выдать 3*300р. (только после того, как Росбанк начислит мне).
Предлагаю разделить призовой фонд среди всех участников 900/4=225р. каждому.
Считаете ли вы такой подход справедливым и устраивает ли он вас?
1. Еще не факт, что все оформившие получат карту или начнут ей пользоваться.
2. Перед оформлением карты можно было проверить сколько раз код уже использовался: http://www.rosbank.ru/ru/mgm/mgm-z.php?p_f_116_temp_id=438&p_f_116_9=MGM46TRD