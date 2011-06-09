Банк Хоум Кредит зарегистрировал представительство на facebook.com.
Банк Хоум Кредит на своей странице в Facebook будет сообщать о последних новостях, специальных акциях, предлагать полезные советы по ведению личных финансов, и отвечать на вопросы клиентов.
Для того чтобы в режиме он-лайн получать новости Банка Хоум Кредит, просто нажмите на странице http://www.facebook.com/homecredit.ru
«Банк Хоум Кредит стремится быть там, где клиентам удобно с ним общаться. Facebook – первая социальная сеть, где зарегистрировался банк, но в дальнейшем мы откроем представительства в крупнейших российских сетях vkontakte.ru и odnoklassniki.ru», - отметила Ирэн Шкаровская, начальник Управления стратегических коммуникаций Банка Хоум Кредит.
Хоум Кредит постоянно развивает свои каналы коммуникации и повышает свою доступность и прозрачность. В прошлом году банк запустил сервис онлайн-помощи Хоум-Чат https://online.homecredit.ru/ChatApp/login.jsp, сократил время рассмотрения обращений клиентов, а в 2011 году запустил бесплатный номер единого контактного центра 8-800-700-800-6.
В мае Хоум Кредит начал общение на сервисе микроблогов Твиттер:
http://twitter.com/#!/HOMECREDIT_BANK.
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