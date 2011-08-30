Дорогие друзья!
Как мы ранее сообщали, с 1 июля конкурс на Лучший отзыв о нашем Банке был переведен с ежемесячной на ежеквартальную основу.
Спешим напомнить вам о том, что голосование продолжается. Оставить свой голос за тот или иной отзыв вы можете в этой теме. Не забывайте, что в качестве номинантов вы можете выбирать до трех отзывов из тех, которые, по вашему мнению, достойны награждения. У каждого пользователя есть право на победу!
Кроме того, надо особо отметить, что если Вы хотите стать победителем этого конкурса - публикуйте на сайте отзывы, свидетельствующие о Вашем опыте работы с нашим Банком. Мы уверены, что Ваше мастерское владение словом принесет удачу именно Вам!
Ждем ваших новых отзывов! Ценные призы и хорошее настроение гарантируем!
С уважением,
Департамент Клиентского Сервиса
Хоум Кредит Банк
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