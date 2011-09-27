Банк Хоум Кредит повышает финансовую грамотность ярославцев

В рамках проекта по повышению финансовой грамотности населения, Андрей Иванов, директор регионального центра Банка Хоум Кредит, провел мастер-классы для студентов ЯГПУ им. Ушинского и сотрудников технопарка «Синергия». Выступления прошли в рамках «Недели финансовой грамотности в Ярославской области», организованной экспертной группой при ФСФР России.



Андрей Иванов, директор регионального центра Банка Хоум Кредит выступил перед студентами ЯГПУ им. Ушинского. В своем выступлении Андрей Иванов рассказал молодым слушателям: «Финансовые услуги, и, в частности, банковское дело – это не скучное ремесло, каким оно видится большинству студентов. Сегодня в банковской сфере наметились интереснейшие тренды, и развернулся интенсивная конкурентная борьба. Это сфера, где молодым и активным людям предоставляется возможность проявить свои способности и реализоваться. Мы приглашаем вас присоединиться к нашей команде».



Выступая перед сотрудниками технопарка «Синергия», Андрей Иванов провел короткий мастер-класс на тему потребительского кредитования – как правильно взять и погасить кредит, на что следует обращать особое внимание, оформляя договор. Особенно примечательным стало то, что спикер постарался поставить себя на место Клиентов Банка. «О чем думают Клиенты, когда получают кредит? Как правило, их мысли заняты тем, как распорядиться деньгами. Они думают о новом телевизоре, ремонте, о тех желаниях, которые реализуют благодаря кредитным средствам. Потребительское кредитование предназначено для реализации желаний, однако, в момент оформления кредита нужно думать об ответственности, вникать в условия договора и задавать вопросы кредитному специалисту, если что-то оказалось непонятным», - отметил Андрей Иванов в своей речи.



В рамках «Недели финансовой грамотности» запланирован ряд выступлений экспертов перед различными аудиториями – школьниками, студентами, трудовыми коллективами и предпринимателями. В 2010-2011 годах Экспертная группа провела аналогичные мероприятия более чем в 20 городах страны, включая Урал, Сибирь, Поволжье и Юг России. Банк Хоум Кредит впервые принял участие в мероприятии экспертной группы при РСФР России, однако имеет обширный опыт самостоятельного проведения мероприятий по финансовой грамотности в крупнейших городах России. Так, летом прошлого года Банк провел мастер-классы эксперта в городах-миллионниках, организовал День открытых дверей в своих офисах по всей России, а также наградил победителей конкурса «Журналисты против финансовой безграмотности».