Банк Хоум Кредит: доля кредитов наличными сравнялась с долей POS-кредитов в общем кредитном портфеле

«Мы рады отметить тот факт, что последовательное воплощение стратегии универсального розничного Банка успешно соотносится с потребностями в сбережениях и тратах наших Клиентов. Предлагая простые продукты и услуги, которые могут удовлетворить базовые потребности широких слоев населения, мы смогли успешно диверсифицировать наш бизнес. Сохраняя лидерские позиции на рынке POS-кредитования, мы значительно увеличили объемы выдачи кредитов наличными. Их доля достигла рекордного для нашего Банка показателя в 40% от общего кредитного портфеля. С другой стороны, отмечая растущие потребности в сбережениях, наш Банк предложил привлекательные депозитные продукты и успешно увеличил долю вкладов в своей пассивной базе до 37%».



Иван Свитек,

Председатель Правления ХКФБ



Банк Хоум Кредит продолжает активное развитие на рынке розничного кредитования. Общий кредитный портфель Банка за 9 месяцев 2011 года увеличился на 28,5%, достигнув 96 755 млн. руб. Сохраняя лидерские позиции на рынке POS-кредитования, Банк значительно увеличил объем выдачи кредитов наличными. Портфель таких кредитов с начала года вырос на 126%, что позволило Банку войти в топ-10 игроков на этом рынке. Доля кредитов наличными в совокупном кредитном портфеле достигла 40% - максимального показателя за всю историю деятельности Банка.



Отмечая растущие сберегательные настроения жителей России, Банк Хоум Кредит предложил привлекательные депозитные продукты, что привело к росту портфеля депозитов на 43,6% по сравнению с началом года. Объем вкладов и текущих счетов на 30 сентября 2011г. возрос до 34 154 млн. руб., достигнув 37% от общей суммы обязательств Банка. Клиентская база Банка выросла по сравнению с началом года на 1,4 млн человек и достигла 21,4 млн. Рост клиентской базы, а также кредитного и депозитного портфелей обусловлен активным расширением сети отделений. По состоянию на 30 сентября 2011 г. в многоканальную сеть дистрибуции Банка Хоум Кредит входят 822 банковских офиса различных форматов, 10 представительств, свыше 54 000 пунктов продаж, а также 549 банкоматов в 7 федеральных округах России.



Отметим, что Банк Хоум Кредит вышел на российский рынок в 2002 году, специализируясь на выдаче потребительских кредитов в точках продаж. С 2007 года Банк последовательно реализует стратегию перехода к универсальной розничной модели, заключающуюся в предложении широкой линейки розничных банковских продуктов через развитый комплекс каналов продаж.



В результате успешной реализации стратегии развития и благодаря грамотной политике управления активами и пассивами, Банк Хоум Кредит регулярно демонстрирует высокие показатели эффективности и доходности. Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2011 года возросла на 23,6% и составила 8 284 млн. руб. против 6 701 млн. руб. за аналогичный период прошлого года.