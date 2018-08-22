Мы на Авито!

Есть два очень классных способа не потратить сразу всю зарплату на новый смартфон



— Купить на Авито. Ведь там легко можно найти любой смартфон, дешевле чем в

магазинах.



— Купить в рассрочку. Начать пользоваться сразу, а платить небольшими суммами

несколько месяцев без каких-либо процентов.



Мы решили объединить два этих способа. Весь этот месяц вы сможете покупать

смартфоны на Авито в рассрочку. Оформляйте товар с помощью сервиса

Авито Доставка, оплачивайте нашей Картой рассрочки и вуаля!



Рассрочка на смартфоны с Авито — 4 месяца.



Торопитесь, возможно кто-то прямо сейчас покупает девайс вашей мечты.

