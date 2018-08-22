Есть два очень классных способа не потратить сразу всю зарплату на новый смартфон

— Купить на Авито. Ведь там легко можно найти любой смартфон, дешевле чем в
магазинах.

— Купить в рассрочку. Начать пользоваться сразу, а платить небольшими суммами
несколько месяцев без каких-либо процентов.

Мы решили объединить два этих способа. Весь этот месяц вы сможете покупать
смартфоны на Авито в рассрочку. Оформляйте товар с помощью сервиса
Авито Доставка, оплачивайте нашей Картой рассрочки и вуаля!

Рассрочка на смартфоны с Авито — 4 месяца.

Торопитесь, возможно кто-то прямо сейчас покупает девайс вашей мечты.