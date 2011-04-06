Клиенты Банка СОЮЗ получили возможность производить расчеты с китайскими контрагентами в юанях

В марте Банк СОЮЗ открыл корреспондентский счет НОСТРО в китайский юанях в АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» (дочерний банк Bank of China). Благодаря этому клиенты Банка СОЮЗ получили возможность производить расчеты в пользу своих китайских контрагентов в китайских юанях. Открытие корреспондентского счета в китайских юанях позволит клиентам Банка СОЮЗ экономить на транзакционных издержках и будет способствовать расширению их сотрудничества с китайскими компаниями.



Банк СОЮЗ стремится постоянно повышать качество предлагаемых сервисов, чтобы клиентам было удобно работать не только на российском, но и на международном рынке. На сегодняшний день клиенты Банка могут осуществлять расчеты со своими зарубежными контрагентами в долларах США, евро, швейцарских франках, фунтах стерлингов, японских йенах и китайский юанях.

