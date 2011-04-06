Оплачивайте банковской картой Visa Банка СОЮЗ покупки и услуги и получите шанс выиграть в 10 раз больше, чем потратили!

Банк СОЮЗ присоединился к акции «Попробуйте – вам понравится!», проводимой международной платежной системой Visa Int. В период с 1 апреля по 31 декабря 2011 г. держатели банковских карт Visa Банка СОЮЗ имеют шанс выиграть в 10 раз больше, чем потратили по карте за три месяца, или 1 из 1000 денежных призов на сумму 10000 рублей.



Для того чтобы стать участником уникальной лотереи, в указанный период необходимо всего лишь оплачивать картой Visa Банка СОЮЗ любые покупки и услуги. Минимальная сумма покупок не ограничена, каждая покупка – это возможность получить приз.



В период проведения акции будет организовано 3 розыгрыша призов. В каждом из розыгрышей будет разыграно до 1,5 млн. рублей. Выигрышные операции - платежи по картам будут определяться методом случайной выборки. Один участник может выиграть неограниченное количество призов. Чем больше покупок в период проведения рекламной игры будет оплачено по карте, тем выше шансы на победу.



Лотерея проводится в три этапа, каждый по три месяца:

• 1-й этап - с 1 апреля по 30 июня 2011 г.

• 2-й этап - с 1 июля по 30 сентября 2011 г.

• 3-й этап - с 1 октября по 31 декабря 2011 г.

Информация о победителях будет опубликована на сайтах www.visa.com.ru и www.rusloterei.ru.



Более подробную информацию о лотерее, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения призов можно получить на сайте www.visa.com.ru.



